Anatomía de una tragedia: así ha sido el accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York

'The ride of your life', 'El vuelo de tu vida'. Así publicita sus tours en helicóptero la compañía New York Helicopters, una de las muchas que ofrecen a los turistas una forma espectacular de ver la Gran Manzana. En poco más de un cuarto de hora, con el estruendo de las hélices, se agolpan sobre los ojos viejos conocidos aunque uno nunca haya estado en Nueva York: el ramillete de rascacielos que se asoman al agua en el sur de Manhattan, la Estatua de la Libertad, el Empire, el Chrysler, Central Park, las nuevas torres de espejo azul sobre el Hudson…

Treinta mil vuelos despegan cada año desde el helipuerto cercano a Wall Street. Algunos llevan a millonarios a los aeropuertos de la ciudad o a sus mansiones en los Hamptons. La mayoría pasean a turistas, como eran Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos. Para esta familia española, el vuelo acabó en tragedia: murieron en un accidente en el que también perdió la vida el piloto.

A las tres y cuarto de la tarde, nueve y cuarto de la noche en Barcelona, el lugar desde el que la familia había llegado esa misma mañana, empezaron a registrarse llamadas de emergencia desde la otra orilla del río Hudson, que separa a Nueva York de New Jersey. Varios vecinos habían visto a un helicóptero precipitarse sobre el agua, cerca de la orilla de New Jersey.

Era el mismo helicóptero que un cuarto de hora antes había despegado desde el sur de Manhattan. En él iban Escobar, un alto ejecutivo de Siemens originario de Puertollano (Ciudad Real), que fue consejero delegados de la compañía en España y ahora tenía un cargo a nivel global; su esposa, Mercé Camprubí Montal, que también trabajó en Siemens y pertenecía a una familia vinculada al F.C. Barcelona; y sus tres hijos, de 11, 7 y 4 años.

Una viaje de 350 dólares más un cargo de 50 por pasajero

Con ellos el piloto, al mando de una nave que realizaba su sexto paseo turístico del día. En este caso, según la información en la web de la compañía, el 'Grand Tour', con un precio de 354 dólares y un cargo adicional de 50 dólares por pasajero.

Los cinco miembros de la familia posaron para las fotos que pone a la venta la compañía tras el vuelo. Se les ve abrazados, sonrientes, ilusionados, como cualquier turista que se lanza a sobrevolar la Gran Manzana. Es una de las preguntas que se hacen muchas veces quienes vienen de visita: '¿hacemos el vuelo en helicóptero o no? ¿merece la pena?'. Muchos dudan por el precio del viaje.

El helicóptero se levantó entre los rascacielos del sur de Manhattan, la irresistible mezcla de edificios 'art-deco', modernistas y los sustitutos de los que fueron víctimas del 11-S. Era un día nublado, quizá no ideal para disfrutar del espectacular 'skyline' a vista de pájaro. En algunas partes de Nueva York caía una lluvia fina. Pero no hacía demasiado frío, ni demasiado viento, con unas rachas máximas de unos 35 kilómetros por hora.

¿Cómo fue el viaje en helicóptero y el accidente?

La nave rodeó la punta de Manhattan hacia la Estatua de la Libertad, que vigila la bahía de Nueva York. Después tomó rumbo norte, sobre el río Hudson, sobrevolando la orilla de Manhattan. Los rascacielos pasarían a una velocidad endiablada, como muchas veces lo hace la vida. Los pasajeros pensarían quizá en todo lo que les quedaba por visitar de esa ciudad a sus pies, en la cena con amigos prevista para la noche.

El helicóptero llegó casi hasta el final de Manhattan, hasta el puente de George Washington, cruzó a la orilla de New Jersey y empezó a hacer el vuelo de vuelta, siempre sobre el río, como tantos otros. Cualquiera que haya paseado por la ribera del Hudson ha escuchado el zumbido de los helicópteros. Se convirtió en un elemento tan perturbador, que la ciudad limitó las rutas, rebajó a la mitad el número de vuelos y los prohibió los domingos.

El recorrido que realizó el helicóptero Sky scanner

Fue un ruido tremendo lo que adelantó que algo iba mal. Mandy Bowlin, una turista de Tennessee, estaba junto a su hija sobre el agua, en un crucero turístico, otra de las opciones para contemplar el paisaje urbano de Nueva York. Contó a 'The New York Times' que oyeron un gran estruendo y vieron, no muy lejos de ellas, un helicóptero en caída. El rotor se había desgajado y volaba por su cuenta, como después se vio en vídeos grabados por otros testigos. La nave caía a plomo y se estrelló contra el agua con su cuerpo invertido. «Nos dio mucho miedo», dijo.

El accidente ocurrió poco después de que el guía de su crucero anunciara que estaban pasando justo por la zona del llamado 'Milagro del Hudson': el aterrizaje de emergencia de un avión comercial de US Airways sobre el río en 2009. Sobrevivieron las 155 personas a bordo y lo ejecutó el piloto Chesley 'Sully' Sullenberger, convertido en héroe nacional y protagonista de película de Hollywood.

No se sabe todavía quién es el piloto del helicóptero. Solo que tenía 36 años. Pero esta vez no hubo milagro. Quizá era imposible que lo hubiese. La investigación de la causa del accidente solo ha empezado, pero los documentos visuales de testigos muestran un helicóptero incontrolable en su caída y con partes desprendidas.

El helicóptero era un Bell 206, un modelo muy popular. Pero no era el primer accidente que sufre uno operado por New York Helicopters, pese a que en su web aseguran ser «líderes de la industria en seguridad». Uno se estrelló en 2015, cuando apenas se había elevado unos metros después de despegar. Otro tuvo que hacer un aterrizaje forzoso sobre el Hudson dos años antes.

La familia española y el piloto cayeron al agua a muy pocos metros de la orilla de New Jersey. El agua del Hudson estaba a siete grados de temperatura. Cuando llegaron los equipos de rescate no pudieron salvar la vida de nadie. Cuatro de las víctimas fueron declaradas fallecidas allí y las dos restantes fueron trasladadas a un hospital de New Jersey, pero no se pudo hacer nada por ellas.

Más de 30 muertos en accidentes de helicópteros desde 1977

No es el peor accidente de helicóptero que se recuerda en el Hudson. En 2009, uno con turistas italianos se estrelló contra una avioneta privada y fallecieron nueve personas. En 2018, otros cinco turistas murieron en un accidente al otro lado de Manhattan, en el East River, en el que sí sobrevivió el piloto. Al menos 32 personas han fallecido en accidentes de helicóptero en Nueva York desde 1977.

Tras la tragedia llegaron las condolencias. Desde Washington a Nueva York, desde Barcelona a Puertollano. Desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, a los amigos y familiares. Nadie sabe todavía qué pasó en los últimos minutos de la vida de los seis fallecidos. Una de las últimas cosas que pudieron ver es la descomunal escultura del también catalán Jaume Plensa, sobre la orilla del Hudson, muy cerca del lugar del accidente. Es un rostro blanco, que mira desafiante a los rascacielos de enfrente, en Manhattan. Y se lleva el dedo a la boca, pidiendo silencio.