La extrema derecha de AfD triplica sus resultados en la región alemana de Renania del Norte-Westfalia

La Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido conservador liderado a escala federal por el canciller Friedrich Merz, sigue siendo la primera fuerza indiscutible en las elecciones municipales celebradas este domingo en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Según las encuestas a pie de ... urna, los critiano-demócratas han alcanzado el 34% y han quedado ampliamente por delante del Partido Socialdemócrata (SPD), la segunda fuerza con el 22,5%.

El SPD tendrá que aceptar, por lo tanto, algunas pérdidas en alcaldías que había atesorado durante décadas, como tradicional partido de distrito en la Cuenca del Rhur. Los sondeos habían pronosticado un serio aumento del partido de extrema derecha, antieuropeo y prorruso, Alternativa para Alemania (AfD), que finalmente avanza hasta el 16,5%, lo que supone que triplica su anterior resultado y queda por delante de Los Verdes, que sufren grandes pérdidas y quedan en el 11,5%. En las anteriores elecciones, en 2020, Los Verdes superaron el 20%.

Buena parte del ascenso de AfD se lo debe el partido al CEO de Tesla, Elon Musk, que ha vuelto a hacer campaña a su favor. Musk disparó su última salva de ayuda en la última jornada de campaña, publicando en su cuenta de X que «Solo la AfD puede salvar a Alemania». En otras ocasiones, ha descrito al partido como la «última chispa de esperanza» para Alemania. Su conversación con la líder de AfD, Alice Weidel, de 75 minutos y retransmitida en directo, escenificando una charla entre amigos; fue seguida por cientos de miles de espectadores.

Noticia Relacionada Merz describe al líder ruso como el «peor criminal de guerra de nuestro tiempo» Rosalía Sánchez El canciller alemán descarta un alto el fuego en Ucrania a corto plazo

Las elecciones en el estado más poblado de Alemania, con más de 13,7 millones de votantes, confirman la debacle de los liberales del FDP, que formaron parte de la anterior coalición de gobierno, encabezada por el socialdemócrata Olaf Scholz, y que ahora obtienen apenas del el 3,5%. La votación se considera la primera prueba de estado de ánimo político hacia el Gobierno federal, en el que Merz ha formado una gran coalición con el SPD tras las elecciones anticipadas al Bundestag del pasado mes de febrero. Los porcentajes muestran que supera la prueba. Renania del Norte-Westfalia tiene más votantes elegibles que todos los estados del este de Alemania juntos y sus resultados resultan extrapolables.

A medida que avance el recuento, se irán adjudicando alrededor de 20.000 mandatos en los consejos de 396 ciudades y municipios, los 31 consejos de distrito y en el parlamento regional del Ruhr. También se eligen alcaldes y administradores de distrito. En la mayoría de las ciudades, es probable que haya una segunda ronda de votación para los puestos de alcalde, programada para el 28 de septiembre. Esto se aplica en caso de que ningún candidato logre el 50% o más. Incluso en los comicios en los que un candidato de AfD haya quedado en segundo lugar y entre en segunda vuelta, es probable que los candidatos derrotados del centro político hagan campaña conjunta contra el partido extremista, lo que hace bastante improbable que logre cargos relevantes.

Los augurios sobre una barrida de la extrema derecha, por tanto, no se han cumplido. Pero los resultados suponen un toque de atención para Freidrich Merz. Encuestas como la de 'Forsa' habían previsto un 38% para la CDU y Merz ha aplazado la serie de recortes de su 'Otoño de las reformas' para no perjudicar este resultado electoral. Aun así ha perdido varios puntos antes incluso de comenzar a anunciar modificaciones a la baja en los subsidios de paro de larga duración y atención a los refugiados. En vista de la lentitud de la economía, el aumento del desempleo y las brechas presupuestarias a partir de 2027, aumenta la presión sobre la coalición de Berlín para lanzar un importante paquete de reformas.