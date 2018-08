Salvini salió de fiesta el día de la tragedia en Génova Según el diario italiano «La Repubblica» el ministro del Interior se encontraba de celebración en Mesina junto otros cargos de la Liga

En la noche de la tristeza, cuando los familiares de las vícitmas lloraban la muerte de sus seres queridos en Génova y los servicios de rescate seguían trabajando sin descanso, Matteo Salvini estaba de fiesta en Mesina, en la región de Sicilia.

El ministro del interior estaba en una cena a la que había sido invitado por la élite de la Liga local. Copas de vino, platos de pescado, muchas fotos. Un pastel gigante con las palabras «El equipo gana». Las fotos de esa noche alegre, donde Salvini se muestra muy sonriente, fueron publicadas en Instagram por un miembro de la Liga, Oscar Aiello, portavoz de la Liga en el ayuntamiento de Caltanissetta. «Un especial de mediados de agosto - comenta Aiello a esas fotos - en la cena con el ministro líder de la Liga en continuo y evidente crecimiento», según publica en su web «La Repubblica».

Todas esas sonrisas y brindáis no han pasado desapercibidas en las redes sociales. Se ha levantado una ola de indignación y miles de usuarios han estigmatizado el episodio. Los disparos han comenzado a circular en Twitter y Facebook y han provocado una violenta controversia. Los usuarios se preguntan: «¿Por qué el Ministro no fue a Génova, por qué no canceló esa cena?».

Sicilia, ieri sera.

La sconcezza morale.

Per i miei personali gusti, è questa. pic.twitter.com/RQFUM9JV4z — stefania stravato (@FannyStravato) 15 de agosto de 2018

Reacciones

También el mundo de la política está indignado. El presidente del Partido Demócrata apela a la Carta. «Los ciudadanos a los que se les confiaron funciones públicas - tuitean a Matteo Orfini - tienen el deber de cumplirlos con disciplina y honor, recita la Constitución». «Las imágenes de Salvini celebrando en horas dramáticas para Génova son una bofetada al dolor de nuestro país y la negación de ese principio ». «Mientras Italia llora una tragedia aterradora» -comenta Emanuele Fiano- y analiza las responsabilidades, el Ministro del Interior celebra a Ferragosto y las imágenes de su cena festiva recorren las redes sociales. Salvini debería disculparse».

«Las camisas blancas y las bandejas llenas de peces causan una impresión - ataca Michele Anzaldi - un ministro del Interior que en las horas cruciales de Génova prefiere divertirse con sus compañeros de partido debe renunciar».

«En Sicilia para festejar», escribió Leonardi en el tweet con el que compartió una imagen del ministro sentado a la mesa, con la cara de alguien que acaba de terminar de disfrutar de una buena comida.

Antes de la cena disputada, Salvini había visitado la Base Naval de San Raineri en Furci Siculo, donde se encuentra el restaurante Llegó alrededor de las 7:45 pm y se reunió con el alcalde de la Liga Matteo Francilia, el jefe provincial de los cuerpos locales de la Lega. Inmediatamente después del programa Viminale, incluyó un recorrido a pie por el paseo marítimo del municipio y finalmente el encuentro político en el local «Sapori di Mare».