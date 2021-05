El régimen sandinista de Nicaragua llama a declarar a periodistas para aniquilar a la oposición

La Fiscalía nicaragüense ha citado a cinco periodistas y directores de medios independientes a los que vincula al caso de la opositora Cristiana Chamorro, acusada por el régimen de Daniel Ortega de lavado de dinero. Fabio Gadea Mantilla -director de Radio Corporación-, Verónica Chávez -directora del clausurado 100% Noticias-, María Lilly Delgado -corresponsal de Univisión en Nicaragua- y otros dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, la periodista Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano fueron citados ante el Ministerio Público de Nicaragua.

Organismos de derechos humanos han plasmado su malestar en redes sociales por la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Gobernación ante lo que consideran un paso para erradicar la candidatura de Cristiana Chamarro Barrios y citan como tal esta investigación. El objetivo final sería «silenciar a la prensa libre del país» e «implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto lavado de dinero que siguen contra Cristiana Chamorro», aseguraba en Twitter María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión en Nicaragua.

He recibido hoy dos notificaciones de la Fiscalía, la primera a las 11:20 a.m. para comparecer el "Martes, 28 de mayo", y recientemente a las 7:45 PM, recibí una segunda notificación para comparecer el "Viernes 28 de mayo" a las 11 a.m. El motivo d la citación: Entrevista. pic.twitter.com/V0Me5FKuhe