El diplomático que abrió la embajada de Ucrania en España: «La ONU debería enviar cascos azules»

Tiene 66 años , abrió la embajada de Ucrania su país en España en 1995 y estuvo al frente de ella tres años, hasta que se nombró al embajador. Curtido en mil batallas, a Olexander Gnedykh le aguardaba la más difícil e inesperada que ... le hizo dejar Kiev hace dos semanas para venir a Madrid en una de las páginas más terribles de la historia.

¿Por qué abandonó su país?

Me empujó la llamada de un amigo. Me dijo: te espero en Madrid. Trae a quien quieras. Recorrimos Europa en coche mi mujer, dos niños de 2,5 y 5 años y su madre, que son casi familia. Tengo que agradecer el calor humano recibido en todo el trayecto.

¿Cómo piensa ayudar a Ucrania?

No sé... Incidiendo en los medios de comunicación por el papel de la OSCE, la ONU, la OTAN, la Cruz Roja...

¿Cómo vive la guerra desde lejos?

Con distintos sentimientos y una gran preocupación. Si alguien es capaz de amenazar a Europa, al mundo, a la OTAN y a instituciones internacionales es un peligro. Y más aun si tiene armas nucleares.

¿Cree que la guerra será larga?

No soy experto militar; me gustaría que acabara ahora mismo, pero nadie lo sabe. Zelenski ha destacado la valentía de los combatientes: están demostrando un dedicación total a su país. Estoy convencido de que vamos a ganar; los datos así lo demuestran: Rusia ha perdido en un mes más soldados que en la guerra de Afganistán, que duró diez años: 19.000 frente a 15.000.

A priori, parece una lucha entre David y Goliat.

Nuestras fuerzas armadas confirman que no es Goliat quien lucha contra nosotros. Son más fuertes que el bando ruso, que está retrocediendo.

¿Cómo valora el papel de la OTAN y de la UE en el conflicto?

Están ayudando a mi país, son un apoyo valioso y necesario, pero deben ayudar más, con armas. No obstante, me sorprende que se esté matando a población civil y no hagan nada.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

Realizar cambios en la ONU, modernizarla para que actúe rápida y adecuadamente ante cualquier eventualidad. Debe mejorar su papel y dejarse de resoluciones que no sirven para nada en vez de enviar cascos azules.

¿No cree que el Occidente está limitada porque Ucrania no pertenece a la OTAN y por el tema energético y que de eso se aprovecha Putin?

Putin está actuando en función de la reacción de la comunidad internacional y no tiene ningún derecho a atacar ni a impedir respuestas. ¿Para qué existe la ONU, la OTAN...? Si usted y yo vemos que están matando a alguien, ¿qué hacemos? No podemos limitarnos a ser testigos. Hay que ser consciente de que esta guerra no solo afecta a Europa sino a todo el mundo.

¿Qué le pide a Occidente?

Que sea capaz de reaccionar ante los problemas. Y pienso que no hay limitaciones. Cuando una ley no responde a los intereses de una sociedad, se aprueba una nueva. Los países miembros de la OTAN, la ONU y la OSCE tienen el mandato, la potestad, la capacidad y la responsabilidad de actuar en función de los conflictos que surjan en el mundo.

¿También militarmente?

Eso depende de lo que decidan en función de la situación.

Estamos hablando de esta guerra. ¿Se refiere a un envío de tropas?

Tal vez... Al parecer, se dice que Putin quiere atacar también países de la OTAN. ¿Cuál debe ser la reacción?

¿Aunque eso desemboque en la III Guerra Mundial?

¿Entonces? Si se va a atacar a un país miembro de la OTAN... Francamente, nunca lo había pensado, pero llegado el caso, sí, se deberían enviar. Jamás se me había pasado por la cabeza hablar de la posibilidad de una III GM. Parecía increíble; ahora no lo es tanto. Hay que tener en cuenta que las organizaciones internacionales tienen distintos niveles de actuación ante un problema. En cierto modo, han permitido, todos hemos permitido, que creciera un monstruo (Putin). Por eso, deben reaccionar a tiempo, no solo con declaraciones de intenciones, y atajar los conflictos para evitar que lleguen al límite. No pueden actuar al final.

¿Teme que de alargarse la guerra se rompa la unidad de Occidente, el apoyo a Ucrania se debilite y que cada país priorice sus problemas internos?

Hay que pensar si Ucrania merece ser apoyada o no. La gente tiene que elegir: entre la muerte y la esclavitud, entre vivir de rodillas o con dignidad y libertad. Por eso insisto en el papel de la ONU, OTAN y OSCE.

¿Vale más un acuerdo que no convenza del todo a seguir con esta masacre?

Le respondo así. Éramos un país neutral, no estábamos alineados a ningún bloque, éramos la tercera potencia nuclear y ratificamos el Memorándum de Budapest en virtud del cual cedimos a Rusia todo el arsenal. Ese pacto incluye garantías de seguridad frente a amenazas o el uso de la fuerza contra Ucrania. No ha servido de nada. El acuerdo dependerá de la situación militar y de la decisión de Zelensky. ¿Dónde está la Agencia de Energía Atómica? ¿No tiene nada que decir sobre las centrales nucleares que Rusia tomó por la fuerza? También hay acuerdos al respecto. ¿Y? ¿Sabe qué está prohibido sobrevolar zonas que albergan centrales nucleares? Los nazis rusos no solo lo incumplen sino que lanzan proyectiles. Puede ocurrir una desgracia.

¿Cuál sería, a su juicio, la mejor solución para lograr un acuerdo entre ambas partes?

¿Y por qué la otra parte quiere decidir sobre la soberanía de un país, sobre qué debe hacer en su propia casa? Respecto a la entrada de un país en la OTAN o en la UE, hace tiempo que estos aspectos se aclararon y competen a la entidad y al país aspirante, en este caso, Ucrania.

¿Es consciente de que ni Ucrania ni Rusia volverán a ser igual?

Sí. Mi país será mucho mejor. En cuanto al territorio, no sé qué pasará. Me gustaría que se recuperara Crimea y las zonas ocupadas del Donbass. Y haré todo lo posible para que Putin pague por todo lo que ha hecho.