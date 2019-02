Denuncian que dos hijos de Diosdado Cabello han huido de Venezuela a Pekín

Daniella Desiree y Tito Cabello Contreras, hijos del número dos del régimen ilegítimo de Venezuela, Diosdado Cabello, habrían huido del país con destino a China, asegura el periodista venezolano aficando en EE.UU. Vladimir Kislinger. Diversos medios latinoamericanos se han hecho eco de la información.

Según Kislinger, los dos vástagos de Cabello volaron con la compañía aérea rusa Aeroflot primero hasta La Habana, de allí a Moscú y finalmente a Pekín. Su llegada a la capital rusa se habría producido el pasado sábado, 23 de febrero, justo el día en que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, había previsto la entrada de la ayuda humanitaria al país.

En su desplazamiento, sostiene, emplearon su apellido materno, Contreras, para pasar «desapercibidos». Además, añade Kislinger que Daniella Desiree y Tito Diosdado utilizaron sus nombres de pila menos conocidos. «¿Será que por su fama como cantante que Daniella quiso ocultar sus identidades detrás de nombres como Desiree y Tito Contreras, o esta es la huida de los Cabello ante una inminente caída?», se pregunta el periodista a través de Twitter.

Vladimir Kislinger mostró por medio de esta red social lo que supuestamente son copias de las tarjetas de embarque de los dos hijos de Cabello. Cada uno de los billetes de avión costó 7.579,50 dólares (en torno a 6.660 euros, al cambio actual).

También el senador estadounidense Marco Rubio, uno de los políticos que más influyen en la política de la administración Trump hacia Venezuela, ha señalado en Twitter que considera «convincente» la información del periodista.

Compelling report that family of #MaduroCrimeFamily insider & drug lord @dcabellor have left #Venezuela.



If this isn’t true should be easy for him to disprove.



But if it is true,it reveals that hiding behind all their public bravado is rightful anxiety about their future. https://t.co/lotqMffq8u