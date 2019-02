Cabello, a Guaidó: «Usted no ha escuchado el silbido de una bala, no sabe qué se siente» El presidente de la Asamblea ilegítima venezolana, Diosdado Cabello, le ha dedicado ante las cámaras de la cadena estatal estas palabras al presidente interino Juan Guaidó, según un vídeo difundido por redes sociales

ABC

«Señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala, no sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros o a una cuarta de donde está usted y se escucha cuando pega. No tiene ni idea». El presidente de la Asamblea ilegítima venezolana, Diosdado Cabello, le ha dedicado ante las cámaras de la cadena estatal estas palabras al presidente interino Juan Guaidó, según un vídeo difundido por redes sociales.

«Como se puede entender esto que hizo Cabello hoy. ¿Es una amenaza?», se ha preguntado en Instagram el conocido presentador Sergio Novelli.