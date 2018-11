Directo: Theresa May comparece ante la Cámara de los Comunes

Actualizado: 15/11/2018 12:14h

12.12El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha preguntado, desde la Cámara de los Comunes, cómo pretende May que el Reino Unido confíe en un acuerdo de salida de la Unión Europea que «el propio ministro del Brexit que lo ha negociado, no puede apoyar», en referencia a Dominic Raab, que ha dimitod hoy.

12.11La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha asegurado este miércoles en la Cámara de los Comunes que el país tendrá eventualmente un pacto de libre comercio con la Unión Europea (UE) «más ambicioso» que el de ningún otro Estado tercero.

12.02La primera ministra, Theresa May, ha defendido en la Cámara de los Comunes el borrador que ha firmado con Bruselas, y ha asegurado que la otra opción a su plan es salir sin acuerdo o no que no haya Brexit. También ha explicado que el acuerdo no es definitivo, entre las risas de la bancada de la oposición. «Como dije ayer, el acuerdo no es definitivo. Es un borrador que haría que salgamos de la unión europea de una forma suave y ordenada», informa el corresponsal de ABC en Londres, Iván Alonso.

11.58El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha anunciado este jueves, antes de la comparecencia de May en la Cámara de los Comunes, la celebración de una cumbre europea el próximo 25 de noviembre para «finalizar y formalizar» el Acuerdo de Salida de Reino Unido de la Unión Europea, después de que Londres y Bruselas hayan dado su visto bueno al documento negociado a nivel técnico. «Si no hay nada extraordinario (entre tanto), celebraremos un Consejo europeo para finalizar y formalizar el acuerdo del Brexit el domingo 25 de noviembre, a las 9.30 horas», ha anunciado Tusk, en una comparecencia sin preguntas, acompañado por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.

11.54El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, también ha intervenido en la Cámara de los Comunes, y ha atacado con dureza a la primera ministra, Theresa May. Corbyn ha criticado el acuerdo de Brexit alcanzado por la mandataria, y ha afirmado que el Gobierno está en una situación caótica. Además, ha añadido que un «no acuerdo no es una opción».

11.50La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha asegurado este jueves que la polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera en la isla de Irlanda era inevitable y «hubiera formado parte de cualquier acuerdo», en una comparecencia en la Cámara de los Comunes. Frente a las críticas recibidas, May dijo que el borrador de acuerdo del Brexit consensuado con Bruselas es «más ambicioso» que los pactos que tienen otros países.

11.45La jornada ha comenzado con una ola de dimisiones de miembros del Gobierno de May. Hasta cuatro ministros y secretarios de Estado han anunciado que dejaban sus cargos. Se trata del ministro para el Brexit, Dominic Raab; la ministra de Trabajo, Esther McVey, el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, y la secretaria de Estado para la Educación, Anne-Marie Trevelyan.

11.42La primera ministra, Theresa May, comparece a esta hora en la Cámara de los Comunes para dar cuenta del principio de acuerdo, en un ambiente de alta tensión, con buena parte de los diputados opuestos al texto pactado.