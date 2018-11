Por qué la frontera de Irlanda es el nudo gordiano del acuerdo del Brexit La ausencia de barreras físicas, clave en las negociaciones del Reino Unido con Bruselas para su salida del bloque europeo

Downing Street anunció este martes un acuerdo «técnico» con Bruselas sobre el nudo gordiano de la negociación sobre el Brexit: el futuro de la frontera entre la República de Irlanda y el Ulster. La primera ministra británica, Theresa May, tratará de obtener este miércoles el respaldo de su gabinete. Estas son las claves para entender la cuestión de la que puede depender la salida ordenada del Reino Unido del bloque europeo.

¿Por qué la frontera en Irlanda es el gran escollo?

Tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte (también llamada Ulster, que es parte del Reino Unido) quieren seguir tras el Brexit sin que una frontera física entre ambas, como ahora. Pero eso significaría que Reino Unido permanecería aceptando las reglas europeas e incluido en la unión aduanera, algo que los «brexiters» duros no desean. Además, la ausencia de barreras físicas entre las dos Irlandas es uno de los puntos esenciales del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, por el que se puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre unionistas y republicanos.

¿Habrá frontera entre el Ulster y Gran Bretaña?

Se ha manejado la posibilidad de acordar una salvaguarda que deje sin barreras físicas la frontera entre Irlanda y el Ulster, y establecer algún tipo de control entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, pero los norirlandeses se niegan a ser tratados de manera diferente al resto del Reino Unido y la propia May cre que eso atenta contra la integridad del país.

¿Cuál será la solución adoptada?

No se ha revelado el contenido exacto del acuerdo. La primera ministra sugirió en junio una fórmula que mantuviera al Reino Unido en su conjunto alineado con la unión aduanera por tiempo limitado.

¿Hay ya un acuerdo definitivo?

No. Por ahora solo ha habido un anuncio de Downing Street de que un acuerdo «técnico» con Bruselas. May celebrará con su gabinete de ministros una reunión de urgencia, pero no es seguro que obtenga su apoyo. Menos claro está que recibiera más adelante el apoyo del Parlamento británico. La UE tendría que dar su visto bueno en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno a finales de mes. La salida oficial del Reino Unido está prevista el próxmo 29 de marzo.

¿Afecta este acuerdo a la frontera con Gibraltar?

No. Según el presidente del Gobierno español, la situación de Gibraltar se fijará a través de un protocolo separado entre España y el Reino Unido. El caso del Peñón es diferente al de Irlanda del Norte, ya que es una colonia británica y no forma parte del Reino Unido.