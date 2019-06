Boris Johnson gana con amplia ventaja la primera votación para suceder a Theresa May

Boris Johnson ha ganado con una amplia ventaja sobre el resto de candidatos la primera votación para la sucesión de Theresa May como líder del Partido Conservador, en la que han quedado eliminado tres aspirantes y siguen siete en liza.

El exministro de Exteriores ha recibido el respaldo de 114 de los 313 diputados que han votado, todos los del grupo «tory» en la Cámara de los Comunes..

En el segundo puesto ha quedado el actual ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, con 43 votos, mientras que el titular de Medio Ambiente, Michael Gove, ha sido tercero con 37.

Les siguen Dominic Raab, con 27 votos, Sajid Javid (23), Matt Hancock (20) y Rory Stewart (19).

En esta votación han quedado descartados del proceso los tres aspirantes que reunían menos de 17 votos: Andrea Leadsom(11 votos), Mark Harper (10), y Esther McVey (9).

Por tanto, quedan en liza siete de los diez candidatos que se habían presentado y que cumplían el requisito de tener el aval de ocho diputados. Los que continúan vivos en la carrera son Boris Johnson, Michael Gove, Jeremy Hunt, Dominic Raab, Sajid Javid, Rory Stewart y Matt Hancock.

Tras conocer el resultado, Boris Johnson se ha mostrado «encantado de ganar de esta primera votación, aunque queda un largo camino delante». A través de un mensaje en Twitter, el aspirante al liderazgo conservador ha dado las gracias a sus amigos y colegas del partido «tory» y del norirlandés Partido Unionista (DUP).

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBorispic.twitter.com/zVBNls2rew