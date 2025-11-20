Suscríbete a
Guerra de convoyes: el arma secreta de la Monarquía hispánica que aplastó a Gran Bretaña

El catedrático Rafael Torres sostiene que los pertrechos enviados desde la península a través de grandes flotas fueron claves para la independencia de los Estados Unidos

Captura del HMS Ramillies
Captura del HMS Ramillies ABC
Manuel P. Villatoro

De tamaño calibre fue la gesta, que se publicitó a todo timbal en la 'Gazeta de Madrid', el BOE de la época: «El capitán atribuye enteramente a la alta mano del Todopoderoso la caída de estas riquezas de los enemigos en nuestro poder, completándose su ... satisfacción con la entera ruina de una expedición de tanta entidad». Ni una pizca exageraba el redactor. El 9 de agosto de 1780, en apenas una mañana, la Real Armada española había asestado un golpe mortal a Gran Bretaña con la captura de un doble convoy de 55 navíos con destino a Norteamérica y la India cargado hasta la toldilla de riquezas: 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, un millón de libras en oro, 3.000 prisioneros y pertrechos para una docena de regimientos.

