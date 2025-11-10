Coronas entre pandas: la Monarquía española vista desde China

Cuando un día de junio de 1978 Juan Carlos I descendió por la escalerilla del avión, iniciando la primera visita de un Rey español a China, un rumor se extendió entre quienes seguían la fastuosa ceremonia de bienvenida. «Pero, ¿no lleva corona?», se ... preguntaban, confundidos, los oriundos.

El transcurso de las décadas no necesariamente ha profundizado el conocimiento sobre la Monarquía española en el país asiático. Así, este lunes será Felipe VI quien aterrice en China, en compañía de la Reina Letizia y con la pretensión de que el desarrollo de las relaciones entre los dos países resulte no solo acelerado, también sustancial.

«La verdad es que el pueblo chino no está muy familiarizado con la monarquía en España», reconoce Shi Zhiqin, profesor de Relaciones Internacionales especializado en Europa de la prestigiosa Universidad Tsinghua. «La percepción general es que el principal responsable de la gestión política es el presidente del Gobierno. El monarca se ve más bien como un símbolo, la representación del Estado. Por eso creo que, no solo la gente común, sino incluso los intelectuales, quizá no tengan muy claro cuál es el papel del Rey de España en la vida pública», añade.

La familia y hasta la estética, como siempre, ayudan. Yanhui, una cincuentona propietaria de un restaurante de pato laqueado en el centro de Pekín, en el pasado cayó rendida ante Pedro Sánchez. «Qué guapo es, se parece a Alain Delon», musitaba mientras acariciaba en la pantalla del teléfono móvil sus facciones. Este lunes, la alegría de recibir a los Reyes no le compensa el disgusto de saber que la Princesa de Asturias no los acompaña. «Son todos muy guapos», sentencia la mujer, resignada.

A convertir esta superficialidad en punto de partida se dedica Rafael Martín Rodríguez, quien durante seis años impartió clases de Relaciones Internacionales en la Universidad de Fudan y refiere la anécdota inicial. «La primera pregunta siempre era si el Rey manda o no manda, lo que me llevaba a explicar a mis alumnos toda la Transición. De inmediato establecían la comparación con la monarquía inglesa, de la que tenían más conocimiento», explica el coautor de 'Introducción a la China actual' (Alianza Editorial, 2024).

La peculiar figura de un monarca constitucional manifiesta una dualidad que resulkta contradictoria en China. Por un lado, su carácter apolítico facilita la interacción. Por otro, que el jefe del Estado carezca de poder efectivo plantea un desafío conceptual a un sistema jerárquico y cada vez más personalista bajo el mandato de Xi Jinping, que este martes ofrecerá una cena privada a los Reyes en su residencia oficial.

Símbolo de madurez

La llegada de Felipe VI supone la primera visita de un monarca español en 18 años. «E l Rey del Reino Unido o el Emperador de Japón rara vez participan en intercambios diplomáticos, de modo que cuando viajan a un país demuestran la importancia que se concede a esa relación», incide Shi. «Lo mismo ocurre en esta ocasión. La visita del Rey creo que es un símbolo de la madurez, estabilidad y profundidad de la cooperación entre China y España».

En ese mismo sentido se expresaba estos días el Ministerio de Exteriores chino, al anunciar «un viaje de gran significado» para «intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales de interés común». «Bajo la dirección estratégica de los jefes de Estado de ambos países, las relaciones chino-españolas han mantenido en los últimos años un alto nivel de desarrollo», añadía el organismo, recayendo de nuevo en el equívoco generalizado respecto a las funciones del Monarca.

Ahora bien, España pretende que la presencia de Don Felipe y Doña Letizia cimente un nuevo modelo de interacción, aspiración plasmada a nivel simbólico en la renuncia a visitar la famosa reserva de osos panda a su paso por Chengdu. Estos animales ya protagonizaron el viaje del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía en 1978, cuando Deng Xiaoping les hizo entrega de una pareja.

Fuentes involucradas en la organización enfatizan el enfoque estratégico del viaje, y que reformular la relación con China implica no replicar gestos pasados. Con la curiosidad por la Corona, al menos, satisfecha.