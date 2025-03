Unos hackers filtran información confidencial de Carlos Felipe de Suecia que pone en riesgo su seguridad

Ni siquiera los 'royals' se salvan de la ola de crímenes digitales que estos días abundan. El último perjudicado ha sido el Príncipe Carlos Felipe de Suecia (45 años), que forma parte de la larga lista de afectados de una filtración de datos. Según publica el medio sueco 'Dagens Nyheter', el hijo del Rey Carlos Gustavo y otros tantos usuarios de la app Sportadmin, que en enero fue víctima de un 'hackeo' que expuso la información de todos sus usuarios.

Una app que se utiliza para mantener un seguimiento sobre diferentes actividades deportivas al aire libre. Por ejemplo, salir a correr o en bicicleta, así como acampar. Te da información sobre tu ruta en un mapa, cuánto has recorrido o a qué velocidad te has movido. Y, precisamente, el Príncipe Carlos Felipe es conocido por su pasión por los deportes y era muy usuario de la app.

Pero probablemente ya no lo sea. No solo fueron víctimas del robo de todos los datos, sino que los dueños de Sportadmin fueron chantajeados y los 'hackers', al no recibir lo que pedían, cumplieron sus amenazas y publicaron toda la información que habían obtenido. Eso incluye recorridos, rutinas, horas y otros detalles sobre los entrenamientos de Carlos Felipe de Suecia y otras miles de personas que usaban la aplicación. Por lo tanto, tal y como señalan otros medios nórdicos, el Príncipe tendrá que cambiar sus planes si quiere evitar algún problema de seguridad.

Al parecer el grupo RansomHub es el grupo de 'hackers' que habrían estado detrás de esta filtración, una banda considerada como una de las más activas y eficaces dentro del mundo del cibercrimen. Tras robar los datos amenazan con publicar los datos en la 'Dark Web' para disposición de todos si no se cumplen ciertas condiciones, que suelen incluir el pago de un dinero. Pero los dueños de la app Sportadmin se negaron a ceder, lo que significó que, durante un tiempo, todos los detalles de las rutinas deportivas de los usuarios estuvieron publicados para cualquier usuario de este lugar «oscuro» de internet.

Pero esta información filtrada no solo afecta a la Familia Real sueca. También a, al menos, 80 miembros actuales o antiguos del Parlamento sueco. Por lo tanto, la app está colaborando con las autoridades para intentar mantener la seguridad de todos los afectados por el ataque informático.

La pasión de Carlos Felipe por los deportes

Carlos Felipe de Suecia es amante de los deportes desde que era joven. Además de haber participado en el mundo de las carreras de karts, donde hizo su debut en 2008 en la Porsche Carrera Cup Scandinavia, también ha practicado esquí o vela. Además, disfruta mucho de los recorridos de montaña y las actividades al aire libre: la felicitación de la Familia Real por su cumpleaños en 2024 fue una instantánea frente a una cascada.

Y ha habido ocasiones en las que se ha llevado algún susto: en 2023 el Príncipe apareció con una mano vendada y la Casa Real desveló que se había lesionado durante una de sus actividades familiares al aire libre. «Se tropezó y se cayó, haciéndose daño al caer», se hizo saber entonces.