La vida de Óscar Reyes, Machu Picchu en 'Aída', en 2025: su estado actual, hijo de una bailaora de flamenco y su afición

Hay actores y actrices que, a pesar de contar con una extensa trayectoria profesional, son conocidos especialmente por haber interpretado a un personaje. Este es el caso de Óscar Reyes. Aunque ha aparecido en varias series, películas y obras de teatro, siempre será recordado por su papel en 'Aída'.

El intérprete saltó a la fama por ser la persona que dio vida a Osvaldo, bautizado por Mauricio Colmenero (Mariano Peña) como Machu Picchu. En la ficción, hace de un joven ecuatoriano que trabaja de manera ilegal como camarero en el bar Reinols y sufre en su día a día los ataques racistas de su jefe.

En una entrevista para el podcast 'No hay negros en el Tíbet', Reyes explica cómo fue ponerse en la piel de alguien como Machu Picchu. «Siempre pensaba: '¿Qué haría yo por mis hijos? ¿qué aguantaría yo por mantenerlos?'. Realmente el personaje es un sufridor y lo único que hace es luchar por su familia», sostiene.

Además, el intérprete acudió al programa 'Socialité' y reconoció que los momentos que no fueron tan buenos. «Te vas enterando de cosas que pasan por detrás. Es cierto que yo, personalmente, hay dos personas con las que creo que no voy a volver a trabajar en mi vida», se sinceró. Eso sí, aclaró a través de sus redes sociales que no era nadie con quien hubiese compartido plató.

Tras el fin de esta serie, una de las más exitosas de Telecinco, Óscar ha seguido trabajando como actor y haciendo lo que más le gusta. Repasamos su vida en la actualidad.

La vida actual de Óscar Reyes, Machu Picchu en 'Aída'

Más allá de 'Aída', Óscar Reyes ha aparecido en otras ficciones. Salió en un capítulo de 'Paquita Salas' y ha formado parte del reparto de largometrajes como 'Bajo el mismo techo', 'La vida padre' y 'Mañana es hoy'.

Además, el actor se ha reencontrado recientemente con sus excompañeros. Y es que juntos han grabado la película 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León. Un proyecto que ha vivido con especial ilusión. «Lo más bonito ha sido encontrarme de nuevo un poquito con mi hermano Mariano Peña. Sentir que esa conexión, aunque ahora no nos veamos casi, sigue impertérrita. Uno de esos amigos que cuesta encontrar. Gracias por ser y por querer seguir ahí», ha escirto en un 'post' de Instagram. También ha publicado otra fotografía junto al resto.

Hijo de una bailaora de flamenco

Óscar Reyes nació en Tokio el 31 de julio de 1978. Por lo tanto, tiene 47 años. Su padre es japonés y su madre es la bailaora de flamenco Paloma Reyes. Cuando tan solo tenía tres meses, la famillia se mudó a España, y es aquí donde se ha criado y ha cumplido sus sueños.

Sus aficiones

Aunque actuar es su gran pasión, Óscar Reyes es una persona con una larga lista de aficiones. El deporte es una de ellas. El actor publica continuamente fotografías en el gimnasio mostrando sus avances en esta disciplina.

Otra cosa que le encanta a Óscar es la música y tiene varios vídeos cantando junto a amigos.