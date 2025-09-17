Suscríbete a
Robert Redford: las arrugas del sueño americano

Su pinta de californiano rubio y bronceado, entre palmeras de Venice Beach y colinas privilegiadas de Hollywood, no tiene nada que ver con la realidad. Odiaba Los Ángeles y tiraba al monte, a perderse en las sierras, en cuanto podía

Una estrella, un hombre y un destino

Muere una leyenda del cine

Robert Redford, el hombre más hermoso del mundo

Robert Redford durante en una escena de la película 'Todos los hombres del presidente'
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Cuando Robert Redford murió en la madrugada de este martes en las montañas de Utah, para muchos seguía siendo Sundance Kid, el personaje que le convirtió en leyenda automática del cine a finales de la década de 1960. Pese a los surcos que ... dejaron en el rostro más de medio siglo de vida, pese a decenas de películas y cientos de proyectos, pese a una carrera legendaria, pese a crear una industria alternativa -la del cine independiente-, pese a su protagonismo en el activismo medioambiental… Redford quedó marcado por ese fugitivo juvenil e indómito, y su conexión con el sueño americano. Ese personaje -pegado al de su compadre Paul Newman en 'Butch Cassidy y Sundance Kid' o 'Dos hombres y un destino'- está en las esencias de EE.UU.: la libertad, la posibilidad del Oeste.

