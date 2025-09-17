Robert Redford: las arrugas del sueño americano

Cuando Robert Redford murió en la madrugada de este martes en las montañas de Utah, para muchos seguía siendo Sundance Kid, el personaje que le convirtió en leyenda automática del cine a finales de la década de 1960. Pese a los surcos que ... dejaron en el rostro más de medio siglo de vida, pese a decenas de películas y cientos de proyectos, pese a una carrera legendaria, pese a crear una industria alternativa -la del cine independiente-, pese a su protagonismo en el activismo medioambiental… Redford quedó marcado por ese fugitivo juvenil e indómito, y su conexión con el sueño americano. Ese personaje -pegado al de su compadre Paul Newman en 'Butch Cassidy y Sundance Kid' o 'Dos hombres y un destino'- está en las esencias de EE.UU.: la libertad, la posibilidad del Oeste.

No es que Sundance Kid hiciera al Robert Redford que se convirtió en superestrella con aquella película. El actor ya era así. La pulsión de la libertad, del escape a la naturaleza, del pionero, la tuvo desde la infancia. Fue un chaval desnortado y problemático en una familia pobre de Los Ángeles. Su pinta de californiano rubio y bronceado, entre palmeras de Venice Beach y colinas privilegiadas de Hollywood, no tiene nada que ver con la realidad. Odiaba Los Ángeles y tiraba al monte, a perderse en las sierras, en cuanto podía.

El escapismo le llevó a la borrachera constante, a abandonar los estudios en la Universidad de Colorado, a marcharse a Europa, más pobre todavía que en su vida de clase media angelina. En los meses que vivió en el Viejo Continente, se politizó. Convivió con comunistas bohemios parisinos, asistió en Viena a refugiados de la revolución anticomunista en Hungría.

Redford ha contado que la experiencia en Europa le cambió, le hizo crecer. De vuelta en EE.UU., en Nueva York, estudió para actor en Pratt Institute, una pequeña universidad liberal en Brooklyn donde es posible que hoy muchos estudiantes 'Gen-Z' no conozcan su nombre.

Antes de conocer cualquier tipo de fama, ya estaba casado y se había comprado un terreno de dos acres (algo menos de una hectárea) en Provo, en esas montañas de Utah donde ahora ha dicho adiós.

«Era un lugar secreto, fuera del mapa y por eso lo elegí», dijo muchas décadas después en una entrevista con 'The Guardian'. «Estaba lo suficientemente lejos de la civilización como para sentirte parte de la naturaleza, parte de cómo era antes, parte de aquel espíritu de los pioneros».

Su recién estrenada condición de estrella tras ser Sundance Kid le permitió elegir papeles, financiar proyectos, mirar fuera de las prioridades de Hollywood. Desde ese momento, mostró su interés por explorar las grietas de ese sueño americano que él veía en la pureza de las montañas y en los principios democráticos fundacionales del país. Por ejemplo, la pérdida de valores y la hipocresía en la sociedad estadounidense con películas que él costeó como 'El descenso de la muerte' o 'El candidato'. Era un momento de crisis social e institucional para EE.UU., las agitadas décadas de 1960 y 1970. Redford retrató la pérdida de la inocencia política del país con su padrinazgo y protagonismo de 'Todos los hombres del presidente' y, poco después, las heridas sociales incluso en las clases privilegiadas en 'Gente corriente', su primer gran éxito como director.

Esa mirada le ha acompañado en el resto de su carrera, donde siempre pudo colocar proyectos de este tipo entre otros comerciales. Incluso en la recta final de su carrera, como con 'Leones por corderos', una película fallida pero en la que trata de retratar la sociedad estadounidense en descomposición moral. Aquella época, en la antesala del ascenso de Barack Obama al poder, cuando Donald Trump solo era todavía una personaje de la telerrealidad, apenas se divisaba la división y la polarización que hoy han tomado a EE.UU.

Fuera de los rodajes, buscó remar contracorriente en las dos pasiones de su vida: la naturaleza y el cine. Como activista medioambiental, contra los impactos del desarrollismo alocado de EE.UU. («el país se ha convertido en una autopista gigante»); y en Hollywood, contra la ola comercial que, en su visión, ahogaba la creatividad y los proyectos, con su festival e instituto de Sundance.

Pero su verdadero alegato por el sueño americano se alojó menos en su activismo político y sus películas con ese tono, y más con ese tipo de personajes que abrazó: los del héroe -y el antihéroe- solitario y contra todo, desde Sundance Kid hasta la odisea de 'Cuando todo está perdido', su último gran papel, la lucha individual que ha marcado la formación de EE.UU..

«Los temas de sus películas pueden ser la familia, la política, el sistema o el amor», sostuvo 'The New Yorker' en un perfil antológico del actor en 1998, en la madurez de su carrera. «Pero siempre asume una fe en todo lo que un solo hombre puede hacer, que está tanto en el centro del corazón del sueño americano como en el centro del mundo que Redford ha creado para sí mismo».