La vida de Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba: su estado actual, sus operaciones estéticas y su relación con Cayetano Martínez de Irujo

Alfonso Díez Carabantes (Palencia, 1950) acaparó la atención de los medios cuando, hace 17 años, se dio a conocer su relación sentimental con la duquesa de Alba. Ambos se conocían desde hacía décadas, puesto que su hermano Pedro era amigo de Jesús Aguirre, el segundo marido de Cayetana, pero no fue hasta 2008 cuando surgió el amor entre ambos.

Entonces, la duquesa había enviudado por segunda vez en 2001 y Alfonso nunca se había casado. Nacido en una familia numerosa, la nueva pareja de Cayetana Fitz-James Stuart era hijo de José Díez, militar de Infantería y hombre muy popular en Palencia, y trabajaba como funcionario de la Seguridad Social en Madrid.

La duquesa de Alba y Alfonso Díez en su boda REUTERS

Con su nuevo noviazgo, la duquesa de Alba demostró, una vez más, que hacía con su vida lo que quería. «Se han enfadado mucho conmigo y yo con ellos», dijo a 'El País' sobre sus hijos. La pareja desafió las críticas y se dio el 'sí, quero' en octubre de 2011 en el Palacio de Dueñas, en Sevilla. Entonces, Cayetana Fitz-James Stuart tenía 85 años y Alfonso Díez 61.

A pesar de casarse con una de las mayores fortunas de España, Alfonso renunció a heredar los bienes patrimoniales de la duquesa de Alba. Su matrimonio duró hasta la muerte de Cayetana, el 20 de noviembre de 2014.

El estado actual de Alfonso Díez

Desde el fallecimiento de la duquesa de Alba, Díez ha optado por una vida más discreta, alejada del foco mediático, y hasta el momento no se le ha conocido ninguna nueva pareja. Reside en el barrio madrileño de Chamberí, en un piso de más de 200 metros que adquirió en 2016 tras vender su anterior vivienda. No obstante, realiza viajes frecuentes a Palencia, su tierra natal.

Alfonso Díez, en una fotografía reciente GTRES

El viudo de la duquesa de Alba disfruta de una vida acomododa, gracias a la pensión de 2.000 que cobra como jubilado, al arrendamiento de sus propiedades y a la pensión vitalicia de 3.000 euros que Cayetana estipuló para que pudiera «vivir dignamente», pese a que él se comprometió a renunciar a la herencia.

Las operaciones estéticas de Alfonso Díez

Pese a que Alfonso Díez mantiene una vida tranquila, alejada de los focos, de vez en cuando reaparece en actos sociales o culturales. Su última aparición fue en abril de 2024, en el funeral de la princesa Ira de Fürstenberg. Entonces, el viudo de la duquesa de Alba llamó la atención de todos por su evidente cambio físico.

Díez apareció ante las cámaras visiblemente rejuvenecido. Su rostro lucía una tez tersa, sin marcas de expresión, arrugas ni bolsas en los ojos, lo que evidenciaba que se había sometido a diferentes retoques estéticos.

Antes y después de Alfonso Díez ABC

El cirujano Miguel de la Peña apuntó en 'Espejo Público' que Díez se habría sometido a un «implante capilar, el pack 'bye, bye' arrugas, la blefaroplastia completa, superior e inferior, la rinoplastia, la redensificación de toda la cara para las arrugas peribucales e incluso el arco mandibular». Según el experto, el coste de estas intervenciones podrían ascender a 30.000 euros.

La relación con Cayetano Martínez de Irujo y su asistencia a la boda

A lo largo de estos años, desde que falleciera la duquesa de Alba, Díez ha mantenido una estrecha relación con los hijos de Cayetana. De hecho, una de sus últimas apariciones fue el pasado 29 de mayo en el bautizo de Rosario Fitz-James Stuart Palazuelo, primogénita de los duques de Huéscar y futura duquesa de Alba.

Una semana antes, el viudo de la duquesa de Alba también quiso estar presente en la boda de Carlos Fitz-James Stuart -otro de los nietos de su difunta esposa- con Belén Corsini.

Alfonso Díez y Cayetano Martínez de Irujo, en el funeral por la duquesa en 2015 GTRES

En los últimos días, se ha especulado sobre si Díez acudiría a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que tendrá lugar este sábado, 4 de octubre. Hace unos días, el viudo de la duquesa de Alba confirmó que sería uno de los invitados al enlace.

«Sí, hombre, claro», respondió a las preguntas de la prensa. Y es que, como explicó el propio Díez, lo que tiene con el futuro matrimonio «no es una amistad, es un cariño especial». Cuando le comentaron si son «como familia», él asegturó que «son palabras mayores», dejando claro que mantienen un gran vínculo con su hijastro a pesar del paso del tiempo.