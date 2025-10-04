Afincados en Londres y en los mejores círculos: así son Amina y Luis, los hijos de Cayetano Martínez de Irujo

Apenas se llevan cinco años con Bárbara Mirjan, la que se convertirá este fin de semana en la segunda mujer de Cayetano Martínez de Irujo. Pero esa escasa diferencia de edad no ha hecho que Amina y Luis Martínez de Irujo, los hijos que el duque de Arjona tuvo con Genoveva Casanova, rechacen la boda de su padre. De hecho, todo lo contrario: los mellizos, de 24 años, tendrán un papel imprescindible en el enlace.

Amina y Luis, pese a haber crecido ante los ojos de los españoles por la fama de sus padres, han preferido mantener su privacidad en la adultez. De hecho, han escogido una vida en Reino Unido en vez de quedarse en Madrid, donde viven tanto Cayetano como Genoveva.

Amina y Luis nacieron el 25 de julio de 2001 en México, un año después de que sus padres se conocieran en una competición hípica. En el momento fue llamativo porque los niños llegaban antes del matrimonio: Cayetano y Genoveva no se casaron hasta 2005 y solo dos años después, cuando los pequeños tenían seis años, tomaban caminos separados y se divorciaban. Aseguraron después que discutían «por todo», y hubo un tiempo complicado por motivos económicos, consiguieron mantener una buena relación que a día de hoy conservan.

Amina y Luis crecieron en Madrid, con una educación bilingüe que les permitió después dar el salto internacional. Concretamente estudiaron en Runnymede College, donde Luis llegó a ser miembro del consejo estudiantil, estudiante prefecto y jugador del equipo de fútbol. Además, dedicó un tiempo de los dos últimos años de su educación secundaria para el voluntariado en Cáritas, trabajando en un centro educacional para niños después del colegio.

Su currículum

El joven quería hacer méritos para entrar en la Universidad de Éxeter, una de las más populares y prestigiosas de Reino Unido. Estudió historia y relaciones internacionales, y formó parte activa de la vida social y educativa del centro como miembro de la sociedad de Muay Thai y la de política. Además, estaba dentro de un grupo de acción contra el cambio climático, demostrando una vez más su conciencia social.

Pronto empezó en su primer trabajo, unas prácticas de siete meses en la empresa que su padre gestiona con su tío, donde se formó en el sector de ventas. En Éxeter también trabajó de cara al público preparando cócteles en un bar antes de hacer unas prácticas en Quito (Ecuador), que le llevaron a ser especialista técnico de análisis medioambiental. Fue algo más de un año en el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible FIAS, pero terminó de formarle antes de comenzar en J.P. Morgan, donde estuvo tres meses de becario para después ser contratado y posteriormente pasar a ser asociado hace solo cinco meses.

Amina, por su parte, fue a la Universidad en Warwick, a las afueras de Birmingham, y estudió lengua, cultura y comunicación. Al terminar decidió volver a Madrid para realizar un máster en gestión administrativa y de empresas, tras lo que se ha especializado con diferentes cursos en la industria inmobiliaria. Como su hermano, también realizó unas prácticas en la empresa de su padre, para después hacer una beca en el departamento comercial en Londres en la empresa Extreme E & H, que organiza el campeonato del mundo de todoterrenos eléctricos.

Sin embargo, ha sido en Aman, una compañía de hoteles y resorts de lujo, donde ha encontrado la estabilidad. Ahí trabaja desde hace más de dos años, tras unos meses como becaria, y está encargada de ventas y 'trade'.

Sus círculos

A pesar de vivir en Londres, Amina y Luis no están alejados de los mejores círculos, sobre todo con sus puestos de trabajo en algunas de las empresas mejor posicionadas a nivel mundial. Una prueba de que han crecido con las mejores conexiones está en la amistad entre su madre, Genoveva Casanova, y el Rey Federico de Dinamarca.

De izquierda a derecha: Amina, Luis, Genoveva, Cayetano y Bárbara GTRES

Sus padres se aseguraron de que Amina y Luis se rodearan de la mejor gente y tuvieran los mejores contactos cuando formaron parte de Le Bal. El baile de debutantes de París, que se celebra anualmente a final de año y reúne a lo mejor de la aristocracia internacional y a algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, fue su oportunidad para conocer a gente como Ava Phillippe, la hija de la actriz Reese Witherspoon, el Príncipe Afonso de Bragança de Portugal, la Princesa Natasha d'Arenberg de Bélgica, la modelo Lori Harvey, o el Maharadja Sawai Padmanabh Singh de Jaipur.

Todos ellos participaron en ese mismo año, y la intención del evento es precisamente esa, poner en contacto a los nombres más prestigiosos de cada generación.