La vida actual de Eduardo García, Josemi en 'Aquí no hay quien viva': su estado, sus problemas económicos y su trabajo

Con apenas 12 años, Eduardo García Martínez (Madrid, 1992) debutó en el mundo de la interpretación. Lo hizo en la fugaz serie de televisión 'Un lugar en el mundo', que desapareció de la parrilla de Antena 3 después de la emisión de 5 episodios ... por sus malos datos de audiencia.

Pocos meses después, 'Aquí no hay quien viva' lanzó al estrellato al actor. Y es que la ficción de Antena 3, que narra la vida de una peculiar comunidad de vecinos, está considerada una de las series de televisión más exitosas e icónicas de la historia, con audiencias que alcanzaron los 8 millones de espectadores y marcaron un 40% de share.

En la serie, Eduardo García interpretaba a José Miguel Cuesta Hurtado, más conocido como Josemi, el hijo pequeño del presidente de la comunidad, Juan Cuesta (José Luis Gil), y Paloma Hurtado (Loles León). Su personaje fue uno de los más jóvenes de la serie y se hizo popular por su carácter travieso y su inteligencia, superior a su edad.

De izquierda a derecha, José Luis Gil, Sofía Nieto, Eduardo García y Loles León JOSÉ LUIS ÁLVAREZ

«Bueno, pero tranquilita, eh», fue una de las frases que Josemi dejó para el recuerdo de los fieles seguidores de 'Aquí no hay quien viva'. Y es que el hijo pequeño de los Cuesta tenía un carácter gamberro y disfrutaba más de la compañía de los mayores que de los de su edad, con los que conformó el famoso 'consejo de sabios' del videoclub de Paco.

A pesar de su gran éxito, 'Aquí no hay quien viva' llegó a su fin en el año 2006, después de la emisión de un total de 90 capítulos y cinco temporadas. Después, vendría su segundo personaje más conocido: Francisco Javier, en la popular serie de televisión 'La que se avecina'.

Eduardo García en 'La que se avecina' MEDIASET

La ficción, emitida en Telecinco, reunió a buena parte del elenco de 'Aquí no hay quien viva' y evidenció el gran cambio físico del actor. Eduardo García encarnó en la serie también al hijo de Enrique Pastor, en este caso, concejal de juventud y tiempo libre, y su personaje, de joven rebelde, era similar al de la ficción de Antena 3.

No obstante, sus apariciones en 'La que se avecina' se limitaron a las primeras temporadas de la serie y no eran muy frecuentes, ya que se trataba de un personaje secundario en la ficción de Mediaset.

Su pasado como rapero

Eduardo García decidió abandonar el mundo de la interpretación y apostar después por la música, en concreto, por el rap. El joven fundó el grupo 'LFAM', con el que se hizo viral tras publicar un tema titulado 'Los burlaos'. En el vídeo de la canción, el joven aparece consumiendo droga con sus amigos en la calle.

Después sacó nuevas canciones centradas también en la vida en la calle, la violencia y las drogas. En una de ellas, 'Parador de Valdesquí', se especuló que podría estar criticando a algunos directivos y miembros del equipo de 'La que se avecina'. «Jornadas de 24 horas aun siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y de horas extras mejor ni hablar, otro te hubiera denunciado, toda la pasta te habría sacado», reza uno de los versos.

En 2019, Eduardo García publicó su primer álbum, 'Gnosis', y, desde entonces, solo se ha dejado ver en algunos pódcast donde ha hablado sobre su etapa como actor. «Algunas cosas no las recuerdo con tanto cariño, porque fueron un poco prematuras», aseguró en una entrevista concedida a Club 113 hace dos años.

«Yo tenía 12 años y considero que un niño con 12 años tampoco hay que ponerle una venda, pero hay cosas que no debería haber visto. Yo llegaba a mi casa y le contaba a mi padre lo que había visto (...) Mi padre siempre me ha aconsejado bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo», comentó en el programa de Nil Ojeda.

Sus problemas económicos y trabajo actual

En la actualidad, Eduardo García vive en un pueblo de Toledo junto a sus padres y trabaja como camarero en un bar de la ciudad. Desde el más absoluto anonimato, el actor habló hace apenas unas semanas con un periodista del programa de Telecinco 'TardeAR', al que que le transmitió las dificultades que tiene para «llegar a final de mes, porque tiene un sueldo muy bajo».

En este sentido, Eduardo García contó que volvió a vivir con su familia hace unos años: «Estoy con mis padres, que me ayudan, me mantienen como pueden». Pese a que trabaja actualmente como camarero, el joven sueña con «volver a la interpretación, porque mis ingresos son mínimos».

En respuesta a su petición, los hermanos Caballero, creadores de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', aseguraron que el actor tiene totalmente cerradas las puertas de cualquier producción suya. «Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo. Que le vaya muy bien en la interpretación y que tenga mucha suerte en su reencuentro con el audiovisual. Con nosotros, con todo el cariño del mundo, no va a ser», aseguraron hace unas semanas.

Uno de los hechos que más sorprendió de las palabras del actor al periodista de 'TardeAR' fue, precisamente, el relato que hizo de cómo pidió ayuda a algunos de sus excompañeros, de los que no dio nombres: «Los contacté para ver si podían echarme una mano y reengancharme». Sin embargo, solo encontró indiferencia, aseguró: «Me han dado la espalda y eso ha hecho que me sienta muy defraudado, la verdad».