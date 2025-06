Un 15 de junio de 2012, España sufría ya las elevadas temperaturas de la época. Como tantos otros niños, Álvaro aprovechaba la apertura de piscinas para intentar escapar del calor. Aquel niño de 12 años que simplemente se daba un baño en Fuente Cerrada, en Teruel, no sabía que se convertiría en viral en todo un país.

Un equipo de Aragón TV se trasladó hasta la piscina turolense aquel día para informar sobre la apertura de piscinas. La periodista se acercó hasta un grupo de niños para conocer cómo estaban viviendo la jornada. Lo que parecía ser una entrevista más, entre tantos cientos de ellas que se emiten a diario en televisión, revolucionó las redes.

«Qué envidia nos están dando estos niños en estos momentos. A mí me gustaría hablar con Álvaro. Álvaro, ¿cómo está el agua?», se dirigió la periodista al chaval de 12 años. «Está templadísima, está muy buena», respondió el joven.

La periodista continúo charlando con el niño, sumergido en la piscina y rodeado de amigos: «¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera y a los espectadores». Fue entonces cuando se produjeron las declaraciones que convertirían a Álvaro en meme en todo un país: «Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos, cubanos y todo eso...».

La periodista, consciente de que el comentario tenía una clara connotación racista, le interrumpió: «Ay madre mía, un montón de gente». «Sí, mucho más tranquila esta», termina diciendo Álvaro, quien protagonizó, sin darse cuenta, un vídeo que se compartió masivamente en Internet.

Unos años «infernales» con amenazas de muerte y 17 juicios

Trece años después, Álvaro ha reaparecido en redes sociales. Lo ha hecho en una entrevista para el creador de contenido Jesús Casabón, conocido como Tiparraco, quien ha incluido el momento en su libro 'Mememorfosis: 20 años de cultura meme y el internet que nos cambió'. «Sé que no te gusta que te digan que eres una leyenda», comienza diciendo el escritor, en un vídeo publicado en YouTube que, en solo un día, cuenta con más de 100.000 visualizaciones.

«No es que no me guste, pero se me hace raro. Tanto se sabe del meme que luego, al final, la gente que realmente me conoce me dice que soy una persona totalmente diferente», asegura Álvaro, que en la actualidad está finalizando su formación como Técnico en Producción Agropecuaria.

El joven, ya de 26 años, cuenta en el podcast cómo le ha afectado el meme a lo largo de estos años. «Ya pasado tanto tiempo que he llegado a aprender a reírme a mí mismo, pero ha habido tanto detrás que la gente no sabe...», asegura Álvaro, que desvela que llegó a «estar amenazado de muerte por el vídeo».

Un ya adulto explica que aquella frase que le convertiría en viral estaba «sacada de contexto». «El deporte y la natación siempre me han gustado mucho. En la piscina de mi localidad siempre guardaban cuatro calles para la gente que quiere nadar. El día de antes de ese vídeo, había tantísima gente que no se podía hacer nada. Me reuní con mi familia, me soltaron esa frase y al día siguiente la repetí», cuenta.

Aquellas declaraciones, que a día de hoy dice que no le representan, tuvo duras consecuencias para Álvaro. «Cuando ya pasa de la risa a estar amenazado de muerte y a que me siguieran hasta mi domicilio, llamándome a las tres de la mañana, que tuviese hasta miedo de salir de casa...», comenta el joven.

El comentario racista llevó al joven a ser denunciado hasta en 17 ocasiones por racismo y xenofobia. «Tuve que ir a declarar al Juzgado de menores y, a raíz de ahí, se fueron haciendo juicios. Los gané todos», prosigue su relato.

Durante cinco años, Álvaro «no podía ni salir a la calle» debido al bullying que recibía. «Cuando iba al instituto, me seguían por la calle con pancartas y me llamaban racista. Un día me agredieron en la calle, volví con el pecho oprimido, con un ojo morado, llorando a casa... Llégo un punto que no podía más», recuerda el joven.

Esos años «infernales», tanto para el niño como para su familia, le llevaron a tener incluso pensamientos suicidas: «Solo se me pasó por la cabeza, fue una idea como quien no quiere la cosa, que digo 'me quito del medio', yo no puedo aguantar más. Hasta que mi cabeza hizo click y aprendí a reírme del vídeo».

La vida de Álvaro, 13 años después

Si pudiera volver atrás en el tiempo, Álvaro asegura que «me daría una colleja y me diría 'pero qué haces diciendo semejantes tonterías con lo que te puede repercutir'». Sin embargo, y pese al gran sufrimiento que vivió en aquellos años, el joven ha logrado ver todo con «perspectiva».

En la actualidad, además de formarse en Producción Agropecuaria, Álvaro se dedica a locutar corridas de toros, una afición que tiene desde pequeño: «A mi abuelo le gustaba y estuve formándome en Zaragoza». Además, tiene su propio canal en YouTube sobre videojuegos.

Como anécdota, el joven tieneahora pase VIP en la piscina que le dio la fama. «Hace unos tres años, siempre que voy me llaman 'embajador'. El propio socorrista lo sabe y se me acerca cuando viene mucha gente por si me quiero ir», cuenta.

Cada día, asegura el joven, le piden que repita la popular frase que se convirtió en meme hacia 13 años. «Yo me río y se la repito. He aprendido a reírme de mí mismo, pero me ha costado», asegura Álvaro, que aconseja a quien pase por su situación «muchísima paciencia, que mantenga los pies en el suelo y mano izquierda con según qué tipo de cosas».