La vida actual de Clemente Lequio, hijo de Antonia Dell'Ate: su mujer, su trabajo fuera de España y la estrecha relación con su madre

Han pasado ya varios años desde que Clemente Lorenzo, el hijo de Alessandro Lequio y Antonio Dell'Ate, decidiera alejarse del foco público. A sus 37 años, el primogénito del conde y la modelo italiana, algo menos mediático que su fallecido hermanastro Aless ... , vive ahora muy distanciado de los medios españoles, donde su padre continúa colaborando casi a diario.

El joven, que nació en Turín fruto de la relación de sus padres en el año 1988, no sólo ha querido apartarse de este mundillo, sino también de los países donde se ha criado durante buena parte de su vida, Italia y España. Cansado del acoso de la prensa, decidió marcharse hace casi dos décadas al extranjero, donde ha estudiado y también se ha establecido junto a su actual pareja, Corbie Gregory, con la que se casó hace ya varios años.

Repasamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal de Clemente Lequio, el hijo mayor de Alessandro Lequio y gran apoyo de su madre en los últimos años.

Su nueva vida alejada de España e Italia: residiendo en Estados Unidos y con trabajo

Hace casi 20 años que Clemente Lequio Dell'Atte decidió dejar España, el país donde había pasado buena parte de su infancia, para huir de la prensa rosa. En cuanto cumplió los 18 años, el hijo de la musa de Giorgio Armani regresó a su país natal, Italia, para estudiar Ciencias Políticas en Milán, aunque también pasó buena parte de sus años universitarios en Berlín.

No solo consiguió completar la licenciatura, sino que también se doctoró en esta misma materia. Además, hizo sus pinitos como DJ gracias a su pasión por la música, que le llevó a estudiar piano y violín y a componer sus propias piezas musicales. Sin embargo, su trabajo actual poco tiene que ver realmente con la disciplina a la que se dedicó en cuerpo y alma en su juventud.

Fue en el año 2016 cuando Clemente decidió marcharse a Estados Unidos, país que le ha acogido durante la última década y donde trabaja actualmente. Como él mismo afirmó hace unos meses en sus redes sociales, actualmente se dedica al mundo de la hostelería, específicamente como camarero en la ciudad de Miami.

«Resumen del mes. Adivinen dónde estoy vestido de camarero… La diferencia no es mucha», desvelaba el joven, compartiendo en su cuenta de Instagram una imagen junto a sus compañeros, todos vestidos con chaqueta blanca, camisa del mismo color, pajarita y pantalones negros. Una labor que su propia madre aplaudió en esta misma publicación: «Guapo a reventar. En esta vida mejor servir que ser servido y con elegancia», escribió la propia Dell'Ate.

Casado en secreto con su mujer, Corbie Gregory

Durante estos años en el país norteamericano, Clemente también ha encontrado el amor. Está casado desde hace casi cinco años con su mujer Corbie Gregory, con quien contrajo matrimonio en una boda prácticamente secreta. Fue su madre, Antonia Dell'Ate, quien hizo pública la noticia de que su hijo había pasado por el altar en 2020, asegurando que él le había pedido discreción a la hora de hablar de ello ante los medios.

La modelo no ha hecho más que deshacerse en halagos sobre su nueva nuera, a la que solo ha podido dedicar buenas palabras desde que se conocieran. «Solo puedo decir que estoy feliz y muy orgullosa de mi hijo y que ha elegido muy bien. Corbie Gregory es maravillosa como persona. Una mujer diez», desveló durante la pandemia en la revista ¡HOLA!.

Dell'Ate también contó que la mujer de su hijo trabaja en el departamento de Recursos Humanos en el Nobu Hotel de Miami Beach, uno de los grandes alojamientos de la ciudad estadounidense. Además, explicó que Corbie es una persona «familiar, deportista y, además, guapísima y con unos ojos azules verdosos preciosos».

Su estrecha relación con su madre y el recuerdo a su hermano Aless Lequio

A pesar de que el tiempo y los horarios de trabajo que Clemente y Corbie afrontan casi a diario, el matrimonio ha mostrado una estrecha relación con la socialité italiana, que se ha dejado caer en varias ocasiones por Estados Unidos para visitarlos. «Hemos pasado mucho tiempo juntas en Miami, nos llevamos muy bien y hablo con los dos cada día», contó la modelo al citado medio en 2020.

Tal y como desveló esta en esa misma entrevista, el 2020 fue un año complicado para su primogénito, especialmente tras la durísima muerte de su hermanastro Aless, hijo de su padre y Ana Obregón. El joven fallecía en mayo de ese mismo año, tras años luchando contra un sarcoma de Ewing, algo que dejaba absolutamente devastado a su hermano: «Está atravesando un momento muy difícil. Sobre todo, el haber perdido tanto tiempo, no haber compartido más y el no haberse podido despedir».

A este mismo le dedicó una sentida carta apenas unos meses después de su partida, después de perderse el homenaje que su familia le dedicó: «Sentimos tu presencia, Aless, y eres mucho más que un ángel porque sigues y seguirás siendo el hijo para tus padres, el amigo para tus amigos y, ahora más que nunca, mi hermano. Ahora espero que todos podamos aprender de lo que nos has enseñado para amarnos y disfrutar de los pequeños, simples y irrepetibles instantes que nos da la vida. Al final, sea lo que sea, sé que estarás junto a todos nosotros. Como tú no hay nadie. Te quiero».

También homenajeo a su hermano menor con una canción en la que, según desveló, llevaba trabajando algún tiempo. Titulada 'Your angel' («Tu ángel»), el tema se convirtió en uno de los grandes tributos al único hijo de Ana Obregón.