El revelador escrito de David Beckham sobre su mujer Victoria

David Beckham sabe que cada movimiento suyo es objeto de análisis. Mide minuciosamente cada una de las cosas que comparte en las redes sociales. En algunos de sus vídeos e instantáneas podemos ver su faceta más familiar y humana. Y, como no podía ser de otra forma, el futbolista ha publicado en su perfil de Instagram, en el que aglutina a casi 80 millones de personas, una instantánea junto a Victoria con motivo de su 49 cumpleaños.

«Feliz cumpleaños a la más increíble esposa y mamá. A alguien que nos inspira cada día. Te amamos y mereces tener el día más perfecto», ha escrito acompañando a una fotografía, del 2000, en la que aparece Beckham dando un beso a su mujer en la nariz. Una tierna felicitación que rápidamente ha cosechado el medio millón de 'likes' y una gran cantidad de comentarios que celebran la gran familia que han formado.

Pero David no ha sido el único en querer felicitar públicamente a Victoria. Tras sus buenos deseos, Romeo, su hijo, ha compartido una fotografía junto a su progenitora y ha compartido unas emotivas palabras: «Feliz cumpleaños a la mejor mamá que existe. Te quiero muchísimo». En la celebración también estuvo Nicola Peltz, su nuera, con la que desde verano de 2022 se llegó a rumorear que «no se llevaban nada bien y no se hablaban».

Fue 'Page Six' el medio en aseverar que Peltz tenía pensado lucir, para el gran día, un vestido de novia diseñado por Victoria Beckham. No obstante, al final sus deseos se vieron truncados ya que no pudieron terminarlo a tiempo. La propia Nicola intentó, malogradamente, cesar los rumores asegurando que «ninguna familia es perfecta. Sigo viendo en todas partes esa palabra, 'pelea, pelea'… No terminé usando el vestido de novia de Victoria, pero la verdad es que realmente quería usarlo y no terminé haciéndolo. Me entristece cuando leo cosas que la gente dice que nunca planeé usarlo. Eso no es cierto».

Sea como fuere, todo parece haber quedado atrás y prueba de ello son las instantáneas en las que aparecen juntas -una de ellas, el pasado marzo, con motivo de la presentación de su colección prêt-à-porter otoño-invierno 2023-2024 de su marca homónima, presentada durante la Semana de la Moda de París. En el 'front row' de su desfile se pudo ver a su marido David Beckham, sus hijos Brooklyn y Cruz, y la pequeña Harper, así como a su nuera Nicola Peltz , que viajaron desde Londres para apoyarla en su segunda inmersión en la pasarela parisina.