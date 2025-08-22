Los tres yates mejor valorados de los famosos españoles

Ya hemos entrado de lleno en la segunda quincena de agosto, se termina un verano más y hemos visto en todos los perfiles de Instagram como los más pudientes y famosos se pasean de yate en yate fotografiándose al sol o mientras saltan al agua. Y hay a quien cualquiera de estas embarcaciones le parece impresionante, pero también quien tiene ojo clínico y más allá del famoso que esté a bordo, se fija en los detalles y en sus características.

Y solo esas personas se habrán dado cuenta de que en realidad son muy pocas las fotos que hemos visto de los tres barcos mejor valorados de famosos españoles. Son precisamente los que más pueden quienes menos presumen, pues son pocas o ninguna las veces que hemos visto a Amancio Ortega, Rafa Nadal o Florentino Pérez a bordo de sus impresionantes yates. Ellos tres, en ese orden, son quienes tienen los barcos más grandes. De hecho, para ser justos, Amancio ocupa el primer y segundo puesto. Seguido por el tenista y en tercer lugar el presidente del Real Madrid FC.

Pero vayamos uno por uno y al detalle: el primero de los yates de Amancio se llama 'Drizzle' y cuenta con 67,2 metros de eslora, tiene capacidad para diez pasajeros y cuenta con suite presidencial, cuatro camarotes dobles y dos individuales. Tiene además zonas comunes como solárium, salón exterior amueblado y salón interior, e incluso una pantalla de cine. La tripulación para moverlo es de 18 personas y llenar su depósito cuesta en torno a los cien mil euros, además de los cuatro millones anuales que supone su mantenimiento y su funcionamiento. Pero su valor de mercado ahora mismo está en torno a los 50 millones de euros.

Si los datos que han trascendido se cumplen, 'Project 2024', un nuevo yate del fundador de Inditex que se está terminando de construir, será el que supere a Drizzle. Tendrá 72 metros de eslora, varias cubiertas, nueve suites, un dormitorio principal y una piscina de 3,3 metros. Además un helipuerto. La cifra final será 182 millones de euros, pero habrá que esperar a verlo construido y ver si cuenta con todas estas prestaciones para confirmar su posición.

Embarcaciones de Amancio Ortega, Rafa Nadal y Florentino Pérez GTRES

El segundo puesto es para '80 Sunreef Power Great White' de Rafa Nadal. Aunque se ubica en ese lugar, hay una diferencia enorme con el primero, su tamaño es de 26 metros de eslora. Es un catamarán con acabados muy actuales y cuenta con cuatro camarotes, uno de ellos es suite con balcón, y tiene además de salón, zona de bar, spa con jacuzzi y espacio para llevar motos acuáticas. La revista Robb Report lo catalogó como el mejor yate del mundo. En estos momentos está valorado entre 5,5 y 6 millones de euros.

El tercero pertenece al empresario y presidente del Real Madrid FC, Florentino Pérez. Tiene 32 metros de eslora, todo su diseño está basado en el lujo y es algo que se aprecia en cada uno de los materiales utilizados, con varias cubiertas, zonas de ocio exteriores, todas las habitaciones en suite y las últimas prestaciones técnicas disponibles. Su valor se cifra entre los 18 y los 25 millones de euros y suele utilizarlo por la Costa Azul que es su zona predilecta de veraneo.

Además de estos hay muchos otros. La selección se basa en una combinación del lujo, los acabados, el tamaño y el valor. Pero a todos les une algo, un dueño con pocas ganas de presumir, y acomodaciones en las que se podrían vivir unas vacaciones de ensueño. Y es que cada día está más de moda lo de pasar unos días en el mar, pero es algo no apto para todos los bolsillos porque no se trata solo de alquilar la embarcación. Existe una tripulación que se encarga del funcionamiento de la misma, lo que incrementa el costo. En el caso de los tres que hemos visto no se alquilan, pero hay muchos otros que sí, por ejemplo, el de Tamara Gorro, que lo alquila por días y lo tiene ocupado prácticamente toda la temporada.