Tamara Falcó decide parar su proceso de embarazo para darse «un descanso»

«He decidido tomarme un descanso». Lo ha dicho Tamara Falcó. Y no se ha referido a su agitada vida social y a sus viajes por todo el mundo, sino a su proceso de embarazo. «Me encuentro saturada», explica en 'InStyle' antes de adir que le estaba «afectando».

A sus 43 años, Tamara Falcó no consigue quedarse embarazada. Lo ha intentado todo, pero no hay manera. Su último proceso de embarazo tampoco ha funcionado y de momento ha decidido aparcarlo. Según ella su marido, Íñigo Onieva, «lo lleva mucho mejor», pero para ella «era como una espada de Damocles», según ha explicado al citado medio.

Esto tampoco quiere decir que Tamara Falcó tire la toalla. «Si Dios quiere, siempre está la forma natural, pero no es algo que vaya a definir mi felicidad como persona», ha concretado en el nuevo número de la revista. No esconde su deseo de ser madre algún día, aunque tampoco le va la vida en ello. «Soy muy niñera, pero puedo sentirme realizada en la vida sin ser madre», ha contado.

El valor de Isabel Preysler

En la entrevista, Tamara Falcó ha vuelto a ensalzar la figura de Isabel Preysler, su madre, quien para ella es todo un ejemplo. «Ella no estudió, fue madre a los 18 años y, en aquella época, muchas mujeres de su estatus social ni siquiera trabajaban, pero se aseguró de que nunca nos faltara de nada», ha afirmado. «No cambiaría a mi madre por nada», ha explicado antes de asegurar: «Sin la educación que me dio no me habría ido tan bien en la vida».

Según su hija, la 'reina de corazones' es todo un icono de moda. «Se fijaron en ella diseñadores como Giorgio Armani y siempre que íbamos a Estados Unidos aprovechaba para comprar looks de diseñadores nuevos emergentes que todavía no habían llegado aquí», ha recordado. Y con su peculiar forma de decir las cosas, ha apuntado: «Ha tenido momentos de moda muy fuertes».

La pérdida de Mario Vargas Llosa

El fallecimiento de Mario Vargas Llosa suscitó múltiples comentarios y rumores, sin que por el momento haya habido una declaración pública de Isabel Preysler al respecto. «Es una gran pérdida a nivel cultural», ha dicho ahora Tamara Falcó en 'InStyle'.

Una de las preguntas más comunes que escucha Tamara Falcó a su alrededor es: «¿A qué se dedica realmente?». Y ella lo tiene claro: es polifacética. «Cuando me preguntan en los controles del aeropuerto no sé qué decir exactamente porque no me identifico con una profesión en concreto», ha señalado en la revista. Y hasta ha sugerido: «Pablo Motos suele decirme que tengo algo de humorista profesional».

Lo que es seguro es que de momento su planes de ser madre están aparcados porque su última estretagia no ha funcionado y ella no se encuentra cómoda en estos momentos. Ha decidido parar y, como ella suele decir, Dios proveerá.