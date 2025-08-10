Un tesoro de Hollywood encontrado en Bélgica: La historia del álbum perdido que recorrió el mundo

Maria Snoeys - Lagler fue una periodista especializada en cine nacida en Bélgica que se mudó a Estados Unidos en los años 50, específicamente a Hollywood, donde su esposo trabajaba como corresponsal extranjero de la revista belga Humo. Poco tiempo después de asentarse en la ciudad norteamericana murió su marido, lo cual animó a María a ponerse en contacto con la dirección de la publicación para ofrecerse a hacer el trabajo que en vida él habría hecho.

Desde Bélgica le dieron el sí y, gracias a su profesionalismo la periodista se convirtió en jefa de la Asociación de Prensa Extranjera (Institución que organizaba los Globos de Oro hasta el año 2022) , lo que le permitió el acceso a estudios, celebraciones, estrenos y demás eventos sociales de las grandes estrellas de cine. Maria se ganó el corazón de las celebridades de Hollywood y aprovechaba cada ocasión para fotografiarse junto a figuras como Laurence Fishburne, Denzel Washington, Tom Cruise, Will Smith, Nicolas Caige, Kirk Douglas, Helen Hunt, entre otros famosos.

En 2020, los encargados de la tienda de antigüedades Opnieuw & Co ubicada en Mortsel, un pueblo cercano a Amberes (Bélgica, lugar de nacimiento de Maria), recibieron una caja con varios objetos de segunda mano, entre los que se encontraba un álbum con numerosas fotografías de famosos posando junto a la misma mujer: Maria Snoeys - Lagler. El objeto causó curiosidad entre los presentes considerando la naturaleza de las imágenes: Ese tipo de recuerdos no son algo a lo que se renuncia fácilmente.

Fotografías del álbum con Laurence Fisburne, Nicolas Cage y Tom Cruise REDES

Saskia Van Nuffelen, administradora del negocio hizo una publicación en la red social facebook en la que compartió varias de las fotografías de Maria y la portada del álbum: «Buscamos al propietario de este álbum de fotos. Lo dejaron en el punto de entrega de nuestra tienda de Mortsel el jueves 6/2. Contiene un montón de fotos de una señora con todas las estrellas de Hollywood. Creemos que nos lo han dado por error».

Fue cuestión de horas para que los usuarios de la red social empezaran a colaborar en la búsqueda de la identidad de la dama. Al poco tiempo, alguien se puso en contacto con la tienda y proporcionó el nombre y apellido de la misteriosa mujer en las fotos, así como el valioso dato de que trabajaba en la Asociación de Prensa Extranjera de Los Ángeles. La administración habló con la televisora local para que fuera difundida la información y, a través de ellos fue localizada Rita, la hija de Maria a quien le preguntaron qué quería hacer con tan preciado recuerdo.

La joven estaba muy sorprendida con el hallazgo y confirmó que en Bélgica no vive familia allegada a Maria, así que no se explica cómo pudo llegar allí el tomo. Además, informó que su madre murió en el año 2016 a la edad de 93 años, apenas seis después de haberse retirado. Lagler amaba tanto su profesión que eligió seguir ejerciéndola con mucho cariño y fervor hasta los 87.

Meses después del acontecimiento, Guy Mortier, jefe de redacción de la revista Humo (de la que la periodista era corresponsal), dio una entrevista en la que se refería a Maria como «una mujer especialmente leal, muy cariñosa y encantadora» y acotó la gran admiración que sentía por ella, en especial por la valentía con la que asumió su puesto de trabajo y lo desempeñó con impecable profesionalismo.

En cuanto al álbum de fotos, fue enviado desde Bélgica a California para que los familiares de la periodista lo conserven como la gran reliquia que es.