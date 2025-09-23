La Princesa Mette-Marit rompe su silencio sobre su estado de salud: «Necesito más ayuda que antes»

No suele hablar de su enfermedad, pero esta vez la Princesa Mette-Marit de Noruega decidió romper su silencio. Con un semblante sereno, la esposa del Príncipe Haakon reconoció públicamente que atraviesa un momento complicado debido a la fibrosis pulmonar que padece desde 2018. Durante un acto en el Museo del Pueblo noruego, la futura reina no rehuyó las preguntas sobre su delicado estado y admitió con sinceridad: «Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero ahora es el momento. Porque hoy para hacer frente a la vida diaria con fibrosis pulmonar necesito más ayuda que antes».

Mette-Marit, que se mostró cercana con la prensa, explicó que este proceso también será una oportunidad para compartir experiencias con personas que viven la misma enfermedad: «Durante este mes conoceré a otras personas que padecen la misma enfermedad pulmonar que yo y aprenderé a tener más control sobre cómo afrontar la vida diaria con esta enfermedad crónica».

Sus palabras llegaron apenas unas horas después de que la Casa Real noruega emitiera un comunicado confirmando que, a partir de principios de octubre, la princesa se someterá a un mes completo de rehabilitación pulmonar. Esto supone que no cumplirá con compromisos oficiales hasta noviembre, salvo una excepción: la tradicional cena con los representantes del Parlamento noruego, prevista para el 23 de octubre en el Palacio Real de Oslo.

El palacio ya había advertido meses atrás de que la princesa experimentaba síntomas diarios que limitaban su actividad institucional. En marzo se informó de que su rutina debía adaptarse con rapidez a los cambios de su salud y que, por esa razón, su agenda oficial podía modificarse en el último momento. Ahora, el comunicado de la Corona confirma que la enfermedad ha evolucionado, obligándola a dar prioridad a su bienestar.

GTRES

A esta situación médica se suman los problemas familiares que rodean a la princesa. Su hijo mayor, Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior, afronta un juicio en febrero de 2026 acusado de varios delitos graves, entre ellos violación, lo que ha supuesto un duro golpe para la imagen de la Familia Real noruega. Aunque Mette-Marit ha evitado pronunciarse sobre el escándalo, lo cierto es que el desgaste personal es evidente.

Con la salud de la futura reina en entredicho y la institución bajo presión, las declaraciones de Mette-Marit reflejan la difícil etapa que atraviesa tanto en lo personal como en lo público. Un paso al frente con el que rompe su silencio y deja claro que, al menos por ahora, su prioridad será cuidarse.