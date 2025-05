Preocupación por Ernesto de Hannover: vuelve a ser ingresado un mes después de su alta hospitalaria

Ernesto de Hannover ha ingresado este 25 de mayo en la Clínica Ruber Inernacional, tal y como ha publicado 'Semana'. Solo un mes después de recibir el alta tras su último ingreso, el ex de Carolina de Mónaco ha vuelto al centro y ha causado preocupación por su estado de salud. La última vez permaneció durante veinte días ingresado por una supuesta dolencia crónica, tal y como informó su pareja Claudia Stilianopoulos.

Esta vez se desconocen los motivos del ingreso, pero podrían estar relacionados, ya que fue el pasado 3 de abril cuando el Príncipe alemán entraba en la Ruber Internacional en la madrugad y se tuvo que quedar en observación. Su estado se complicó, y llegó a pasar por la UCI, pero finalmente salía el pasado 21 de abril y lo hacía por su propio pie.

No han sido pocos los problemas de salud de Ernesto de Hannover en los últimos años. en 2005 sufrió una pancreatitis aguda por la que llegó a estar en coma. En 2011 sufrió fuertes dolores abdominales que le llevaron a ser ingresado en Ibiza. En 2016 tuvo que ser operado de urgencia a causa de una dolencia en el corazón, en la boda de su hijo en 2017 terminó ingresado por una intoxicación alimentaria y en 2018 un nuevo problema en el páncreas le llevó a ser ingresado de nuevo, esta vez en Austria.

En diciembre de 2024, Ernesto de Hannover sufrió un accidente que le obligó a operarse de la cadera para colocarse una prótesis, tras lo que se publicó en varios medios que su recuperación no iba al ritmo esperado. De hecho, tras su ingreso en abril se especuló que podría haber sido a causa de la operación. Sin embargo, la pareja del Príncipe desmintió las teorías, así como verle caminar con normalidad a la salida de la Ruber Internacional sirvió para descartar esa posibilidad.

Unos días después de que el ex de Carolina de Mónaco recibiera el alta, el medio alemán 'Bunte' aseguró que se trataba de un problema de corazón. «Aunque parece mejorar de su cirugía de corazón, todavía necesita recibir más tratamiento en casa», publicaba el medio citado, recordado que requiere reposo y alejarse de cualquier estrés e inquietud. «Los médicos le insertaron a Ernesto de Hannover un catéter venoso periférico en el antebrazo a través del cual recibe transfusiones. El objetivo principal es garantizar que sus riñones vuelvan a funcionar y que el príncipe no tenga que someterse a diálisis permanente», insistía la publicación. «Para el tratamiento posterior se contrató a una enfermera que instaló en su apartamento una sala médica con todo el equipamiento médico necesario. Su novia, Claudia, se preocupa mucho de que él se cuide y no vuelva a cometer excesos», finalizaba.

Ernesto de Hannover se asentó en Madrid en el verano de 2021, donde comparte su vida con la hija de Pitita Ridruejo. En la capital española también vive su hijo pequeño, Christian de Hannover, que desde antes de su boda con Sassa de Osma en 2017 ya estaba asentado en la ciudad. Los tres han sido una parte muy importante de los cuidados que ha recibido en su paso por el hospital y posterior recuperación.

