Paz Padilla, Anna Ferrer y el chef José Andrés entre los afectados y testigos del incendio en Tarifa

Daniella Bejarano

La calma estival de la costa gaditana se ha visto nuevamente afectada por un incendio forestal este lunes 11 de agosto. Apenas una semana después de que otro fuego afectara la zona, un nuevo siniestro acecha la sierra de la Plata, en Tarifa, Cádiz. Las llamas, que comenzaron en el paraje conocido como Cueva del Moro, avanzaron rapidamente hacia la playa Alemanes y en dirección a Zahara de los Atunes, obligando al desalojo preventivo de más de 2.000 personas de hoteles, viviendas y negocios, algunos de estos propiedad de rostros conocidos.

Una de las primeras en reaccionar fue Paz Padilla, que pasa los veranos en Zahara de los Atunes, donde, junto a su hija Anna Ferrer, tiene una tienda llamada 'No Ni Ná' y además el chiringuito 'El Trompeta'. «Hay un incendio en Zahara de los Atunes, en la zona de los Alemanes. Están desalojando toda esa zona. El puente está cortado, no se permite la entrada. Esta tarde no vamos a abrir ni la tienda ni 'El Trompeta'. Nos aconsejan que nos metamos en casa. El humo ya se huele por todo el pueblo», expresó la actriz en sus redes sociales.

Horas más tarde, pasada la medianoche, la presentadora publicó nuevas imágenes en historias de Instagram donde de podían ver las llamas desde su casa. «El fuego continúa», escribió. En tanto, su hija Anna confirmó que estaban fuera de la zona más afectada y pidió a sus seguidores que extremaran las precauciones.

Otro de los afectados y testigo del incendio fue el chef José Andrés, que se encontraba cerca de la mencionada playa cuando empezaron los desalojos. A través de su cuenta de X (antes Twitter), relató la situación en tiempo real. «Este incendio que comenzó en la Cueva del Moro, ahora mismo el fuego está corriendo paralelo a la costa, justo por detrás de la playa de los Alemanes en dirección a Zahara de los Atunes. Hay varios efectivos y están haciendo lo que pueden. Desalojando casa a casa… una gran labor de todos, con una coordinación rápida e increíble en muy poco tiempo», escribió.

En tanto, entre otras figuras conocidas de la crónica social que tienen sus viviendas de playa en la costa gaditana y que también podrían verse afectados por el siniestro están Dani Martin, que posee una vivienda en la colina de los Alemanes; y otros vecinos de la zona como Immanol Arias, Aitana Sánchez-Gijón, Pablo Carbonell, entre otros.

Conocida entre algunos como 'Zahara de los famosos' por la cantidad de celebridades que veranean allí, no es un enclave de ostentación, sino un refugio natural de playas vírgenes y chiringuitos frente al mar, una característica paz que se ha visto amenazada por las llamas de un incendio causado por las altas temperaturas que no dan tregua en las últimas semanas.

