Pablo Alborán; se estrena como actor, se confiesa demisexual y denuncia la presión en redes sociales

Ver a Pablo Alborán actuando en 'Respira' quizá haya sido algo sorprendente, pues casi nadie espera que haga nada más que ponerse tras el micrófono y subirse al escenario. Es lo que conocemos hasta ahora de él, pero no lo único. El cantante es un hombre inquieto, con muchas metas por delante y sobre todo con una vida por detrás que no ha sido siempre fácil y tranquila. Como la de cualquiera ha vivido sus baches, sus momentos oscuros, sus necesidades de frenar y tomar aire y por el contrario, sus tiempos de vivir y disfrutar todo lo bueno que también tiene.

Como por ejemplo su nuevo proyecto, la serie de Netflix es algo que no tenía del todo prevista. Él está formándose como actor desde mediados de 2022, no porque quisiera dejar la música ni porque necesitara como tal otro trabajo, si no por lo que la interpretación podía ofrecerle como artista y porque es un campo que le gustaba. No imaginaba que solo tres años más tarde podrían contar con él en una serie en la que participar junto a Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez o Alfonso Bassave. De momento solo se le ha podido ver en un pequeño avance en el que su personaje, un cirujano dice «vamos, que no lo tenemos claro», habrá que esperar para saber qué tal se le ha dado, pero su compañera Blanca, que tiene una gran experiencia ha dicho de él que «Pablo ha sido un auténtico descubrimiento… un currante enorme… se lo está trabajando mucho y va a sorprender».

Y claro, no se está dedicando solo a eso, porque la música es su gran pasión. Comenzó a cantar y componer, casi sin querer con entre 11 y 12 años, muy pronto cantaba en bares, restaurantes y siempre que alguien se lo pedía, pues incluso tenía repertorio propio y mote andaluz, le llamaban 'El blanco moreno' y aprendió a tocar el piano y la guitarra. Y en una de aquellas tuvo la suerte de cruzarse con Diana Navarro, que tenía los contactos, la experiencia y el suficiente oído para saber que lo que estaba viendo era a un potencial artista de éxito.

Y así fue, en 2010 'Solamente tú' no fue la canción del verano, fue la canción del año. Tanto que dio nombre a su primer disco en 2011 que fue reconocido Álbum del Año por RTVE. Después llegaron muchos otros hasta 2022, momento en que después de 'La cuarta hoja', decidió hacer un parón, necesitaba asimilar todo lo ocurrido, prestar atención a cosas de la vida mucho menos glamourosas que los focos y los escenarios, pero más importantes. Su familia, que pasaba en aquel momento por un bache importante, y él quiso estar allí y también tomarse tiempo para componer sin estar viajando y de gira constante.

Durante este tiempo no solo ha crecido como actor emergente, también ha hecho lo que prometió, componer, y este 2025 podemos disfrutar de Clickbait, un trabajo bastante diferente a los anteriores que todavía no podemos escuchar entero porque hasta finales de año no saldrá el álbum completo. Pero según sus palabras, es su trabajo más personal, y combina todo lo que a él le gusta, las baladas, los ritmos latinos, que es quizá la mayor novedad, y el flamenco, que de alguna forma y a su manera, siempre ha estado. Espera que al público le llegue porque ya incluso tiene planteada una gira mundial con fechas desde marzo de 2026 hasta finales de 2027. Además, por primera vez, más allá de cantarle al amor, hace una 'denuncia' pública en referencia a las redes sociales, de las que dice que «tienen una cara B que cohíbe la libertad creativa» y de cómo a través de ellas y los medios se juzga sin tener toda la información, de hecho ha dicho que la mayoría de las personas «no tienen ni idea de quién soy».

En estos aspectos siempre ha sido transparente y, sin embargo, en cuanto a su vida personal el hermetismo es lo que siempre ha primado. Nunca ha hablado de ninguna de sus parejas ni las ha mostrado en público, de hecho, solo se sabe a ciencia cierta que ha tenido pareja porque en 2023 él habló de una ruptura, se dijo que había estado con un chico dedicado a la banca, en Madrid, pero nunca se le vio ni se confirmó. También se le relacionó en otro momento con Ricky Martín después de un viaje juntos, con el influencer Pelayo Díaz y con el bailarín Giuseppe di Bella.

Pero si han formado o no parte de su vida es algo que solo él conoce y que no parece que vaya a querer compartir, y eso que habla mucho del amor, no solo en sus canciones, también en diferentes entrevistas en las que ha explicado sin ambages su punto de vista sobre cosas como las relaciones abiertas y el amor romántico; «valoro tener pareja estable, pero no creo que en el amor idealizado» explicó en un momento dado, y fue más allá «para mí, el buen sexo necesita un vinculo afectivo… Me gusta la sensación de exclusividad» dejó claro. Y en un reciente pódcast con Cayetana Guillén Cuervo ha entrado el tema más en profundidad, se ha confesado 'demisexual', que quiere decir que necesita una conexión muy profunda para poder tener sexo con alguien. Por lo que el hecho de no hablar de sus parejas ni mostrarse en público con ellas no se debe ni mucho menos al pudor, si no a la decisión de separar su vida privada de su vida personal. También su familia forma parte de esta decisión. Él quiere protegerse, y esa es su forma de hacerlo.