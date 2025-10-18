Paco León, Antonia Dell'Atte y Jessica Goicoechea, entre los protagonistas más aclamados de la 080 Barcelona Fashion

Barcelona volvió a convertirse en el epicentro de la moda y la creatividad durante la 36.ª edición de 080 Barcelona Fashion, un evento que reunió a diversas personalidades de la televisión, el cine, la moda y las redes sociales en el Recinto Modernista de ... Sant Pau durante cuatro jornadas.

Entre los asistentes más destacados se encontraba Paco León, quien acompañó al diseñador Carlos Doblas en la presentación de su colección 'Till it Breaks'. También brillaron las exmodelos y socialités Martina Klein, Judith Mascó y Verónica Blume, que compartieron confidencias y risas en el front row durante la presentación de 'Metropolitan Safari' de Lola Casademunt by Maite. Por su parte, Jessica Goicoechea fue una de las protagonistas indiscutibles de la noche al cerrar el desfile de Dominnico con su colección 'Dominnico Spring 2026', recibiendo una ovación del público.

El certamen también contó con la presencia de las carismáticas drag queens Hugáceo Crujiente y Arantxa Castilla-La Mancha, del pódcast «Mientras te hacías el eyeliner», quienes aportaron color, humor y mucha actitud a una velada repleta de glamour. Además, también estuvieron presentes las actrices Macarena García y Anna Castillo, quienes disfrutaron de la música y el ambiente.

Esta edición, que ha contado con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, ha vuelto a consolidar la pasarela catalana como punto de encuentro de moda, arte y diversidad. Firmas como MAC Cosmetics, Wella y Hotel Me Barcelona ejercieron de patrocinadores oficiales, junto a colaboradores como La Roca Village o Cointreau, que aportaron su toque de estilo y sofisticación a un evento donde la creatividad se vivió también fuera de la pasarela.

Júlia Vigas, presidenta de la Alcántara Family Foundation CORTESÍA

Hugaceo Crujiente y Arantxa Castilla La Mancha CORTESÍA

Martina Klein, Judith Mascó, Maite Casademunt y Verónica Blume CORTESÍA

Con una atmósfera vibrante, música, brindis y reencuentros, 080 Barcelona Fashion, plataforma que impulsa la transformación del sector de la moda en Cataluña, volvió a recordarnos que, más allá de las tendencias, la moda es una forma de expresión que une generaciones, celebra la amistad y da voz al talento.