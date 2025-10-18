Pep Guardiola mueve ficha y afianza su nueva vida de soltero

Tres hijos en común y treinta años juntos no fueron suficientes para que la relación entre Pep Guardiola y Cristina Serra continuara. En enero se conoció su separación, una verdadera sorpresa para el público porque eran una de las parejas más estables ... del deporte. Pero el último movimiento del entrenador demuestra que, al menos por el momento, no hay posibilidad de reconciliación.

Según han explicado en el programa de la RTVE catalana 'Mamarazzis Pop&Cor', Pep Guardiola habría dado un paso adelante hacia esa nueva vida de soltero y se habría comprado un piso en Barcelona. Situado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad y bien conectado, tal y como han contado, para no tener que seguir quedándose en la casa familiar que antes compartía con Cristina y sus hijos.

Un movimiento que es también significativo teniendo en cuenta que el motivo de su ruptura, al menos el que se comentó hace meses cuando se supo de la separación, fue precisamente que Pep Guardiola firmara para continuar dos años más en Mánchester. Sin duda, aunque el entrenador esté dispuesto a continuar alejado de su ciudad que le vio crecer, no está por la labor de cortar todos los lazos.

Y aunque una nueva propiedad en Barcelona es habitualmente una apuesta de inversión inmobiliaria segura, en este caso es evidente el valor emocional que tiene esta compra. Supone un paso hacia la independencia en sus viajes a la Ciudad Condal, pero también la oportunidad de ver a sus hijos siempre que quiera y ofrecerles otro hogar además de la casa familiar. Además, al terminar los dos años que le quedan en Mánchester, Pep Guardiola ha dejado claro que pretende descansar.

Guardiola y Cristina GTRES

«El tiempo que voy a parar no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo. Está más que decidido», comentaba en julio, aunque esta misma semana bromeaba que lo pospondría hasta el 2035. En cualquier caso, con esta nueva adquisición tendrá su propio un hogar en Barcelona, además de diversas propiedades en su pueblo, Santpedor.

No es la única muestra de que el matrimonio continúa con cada uno por su camino. Según ha publicado 'Vanitatis', también están dividiendo sus activos. Cristina Serra ya no figura como directora en la Fundación Guardiola Sala, que el exfutbolista creó hace años y con sede en Mánchester. Por otro lado, la expareja de Pep también ha reorganizado una empresa que tenía con su hermana Judith, que ahora ha pasado a ser una sociedad limitada y ha cambiado de nombre, dejando como administradora única a su hermana y sin que se pueda ver en los documentos oficiales del Registro Mercantil cuál será el papel de Cristina, aunque según 'El Nacional' continuará vinculada al negocio.