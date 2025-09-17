Manu Moreno y Jessica Goicoechea rompen su relación

A finales del pasado año dos de los más guapos del panorama español empezaron su relación. Manu Moreno (27 años), que se había hecho viral meses antes por sus vídeos bailando con la selección española de rugby, y Jessica Goicoechea (28) empezaron a darse 'like' y dejarse comentarios. Tras un par de viajes que hicieron juntos pese a no publicar ninguna imagen de los dos, terminaron confirmando en redes sociales que lo suyo iba en serio en febrero.

Pero solo siete meses después la chispa que un día encendió su amor parece haberse apagado. Tal y como compartía Abel Planelles esta semana, la empresaria y el jugador de rugby ya no se siguen. No solo eso, sino que parece que uno ha bloqueado al otro, porque ya no aparecen etiquetados en las fotos que han ido compartiendo en estos meses.

Javi de Hoyos ha confirmado la ruptura y añade que, según le añaden fuentes cercanas, no ha habido terceras personas en este final. «Lo que ha ocurrido es un desgaste, ocurre en muchas parejas, de pronto se acaba el amor, disputas que entran dentro de una normalidad, maneras distintas de ver la vida», ha compartido el periodista en sus redes sociales.

Sin embargo, la ruptura llama la atención porque hace apenas unos días aún estaban compartiendo fotografías en sus redes sociales. De hecho, Manu mantiene las imágenes que compartió el pasado 7 de septiembre en donde aparecen detalles de sus vacaciones, así como ella entrenando con varios jugadores del equipo de rugby. Una muestra de que Jessica estaba más que integrada en el día a día del deportista, pero no ha sido suficiente para que la relación siguiera adelante.

Y aunque Javi de Hoyos confía en que su amor pueda tener una segunda oportunidad, lo cierto es que Jessica Goicoechea ha eliminado de su perfil todo rastro de Manu Moreno. Solo quedan los comentarios de sus amistades que demuestran que en viajes como el que hizo a Punta Cana estuvo acompañada del jugador de rugby, aunque en las imágenes ya no se ve al deportista y modelo.

Desde hace una semana Manu Moreno está con la selección de Rugby Sevens en San Cugat, donde el equipo ya ha comenzado la pretemporada para las próximas competiciones. Por su parte, Jessica Goicoechea ha preferido mantenerse algo más apartada de las redes sociales.