Pilar Rubio: «Sergio canta, toca la guitarra, pinta... como el Da Vinci del siglo XXI»

La marca, referente durante medio siglo en moda íntima, eligió a Pilar Rubio (47 años) como madrina de su gran celebración en reconocimiento a la complicidad que mantiene con la firma gallega desde hace años. «Selmark representa valores con los que me identifico completamente: ... feminidad, autenticidad y elegancia», aseguró antes del desfile. «Celebrar el 50 aniversario de una marca hecha por y para mujeres es celebrar también la fuerza de todas nosotras».

Pilar brilló sobre la pasarela del Palacio de Neptuno, envuelta en un body rojo, entre aplausos y ovaciones. Pero más allá de los focos y los flashes, sigue siendo la mujer que se levanta temprano para acompañar a sus hijos, que improvisa bizcochos caseros y que encuentra en su familia su verdadero equilibrio.

A sus 47 años, confiesa sentirse en una etapa plena. «Con los años aprendes a relativizar, a disfrutar más. Con 20 tenía muchas inseguridades; ahora sé lo que quiero y cómo gestionarlo. Me siento más segura que nunca», dice. Esa seguridad se refleja también en su casa, donde comparte su vida con Sergio Ramos y sus cuatro hijos: Sergio Jr. (9 años), Marco (8 años), Alejandro (5 años) y Máximo Adriano (3 años).

La presentadora confiesa que la vida familiar de los Ramos Rubio es muy activa: «Por las noches hacemos yoga todos juntos, es nuestro momento de calma. Nos ayuda a desconectar del ruido del día y a conectar entre nosotros», cuenta. Pero no todo son rutinas zen, los fines de semana se convierte en una madre como cualquier otra. «A veces me levanto a las siete de la mañana para ver un partido de fútbol de uno de mis hijos. No me importa madrugar; esas cosas son las que realmente valen la pena».

En casa, Pilar es una madre comprometida con la alimentación saludable. «No soy estricta con la comida, pero sí con los valores. Los niños comen lo que haya: carne, pescado, fruta, verdura… y los dulces los hacemos en casa. Quiero que aprendan que lo natural es lo mejor». Con una sonrisa, reconoce que cada hijo tiene sus propias aficiones: «Uno pinta, otro toca el piano, otro juega al fútbol… No sé en qué va a acabar esto, pero lo importante es que sean felices y hagan lo que les apasiona, como su madre».

La educación es un tema que le preocupa especialmente. «Echo de menos que en los colegios enseñen cosas básicas: costura, cocina, economía doméstica… Son conocimientos que te preparan para la vida y no se enseñan. Saber coser un botón o cocinar un plato sencillo también es educación».

Cuando habla de su relación con Sergio Ramos, se le ilumina la cara. «Nos conocemos muy bien. Tiene una parte muy sensible y creativa que poca gente ve. Desde que le conozco toca la guitarra, compone, pinta… Es como el Da Vinci del siglo XXI», dice entre risas. «El único defecto que tiene es que es demasiado perfecto».

En cuanto a la distancia, que los separa por motivos profesionales, lo asume con naturalidad. «Nos vemos mucho, viajo constantemente. No veo nada malo en que trabaje en otro país, todo suma. Abrirse a otras culturas es enriquecedor y a mi me encanta la comida mexicana».

El romanticismo, asegura, sigue muy presente entre ellos. Pilar guarda con cariño todas las cartas que Sergio le ha escrito a lo largo de los años. «Ese es el mayor tesoro que tengo. Me encantan los detalles, los gestos sinceros. Yo también soy romántica: me gusta regalar experiencias, cosas que se queden en el recuerdo. Prefiero eso a los regalos materiales». Y añade, «con los años aprendes que lo importante es aprovechar el tiempo y valorar las pequeñas cosas. En la vida todo pasa tan rápido que hay que saber parar y disfrutar de lo que realmente importa».