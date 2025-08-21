Pablo Alborán: «La mayoría de personas no tiene ni idea de quién soy»

Pablo Alboránha ocupado algunos titulares durante las últimas semanas después de haber estado en entrevista con Cayetana Guillén en su pódcast 'No te lo Cayes'. El cantante conversó abiertamente con la actriz sobre su vida personal y la importancia de la salud física, mental, emocional y sexual. Entre las confesiones que hizo, el malagueño dijo: «No hay nada que me ponga más cachondo que el amor... Que sientas que hay algo mucho más allá de la piel, algo que no puedas nombrar».

A partir de esta frase, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de titulares que incluyeron la palabra 'demisexual' como parte del discurso del cantante, algo que hace pocos días desmintió en entrevista con La Razón.

«Aún no he salido del asombro yo mismo cuando lo leí. Mira, te aseguro que yo no me declaré nada. Yo hablo de lo que hablo y luego vosotros os inventáis todo. Jamás salió esa palabra de mis labios y la he leído en todos sitios». Fueron las palabras con las que el cantante se refirió al torrente de publicaciones que incluyeron esta definición.

Lo cierto es que, el término no está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Apareció por primera vez en el foro de la Red de Visibilidad y Educación Asexual (AVEN) en 2006 y fue acuñado por un usuario para describir su experiencia de no sentir atracción sexual por alguien, sin antes haber establecido una conexión emocional significativa. A partir de ese momento, su uso fue creciendo hasta que, hoy en día, la demisexualidad se considera una orientación sexual válida dentro de la comunidad LGBTQ+.

Aparentemente el término recoge la idea de lo que el mismo Pablo expresó. Sin embargo, es cierto que en la entrevista con Cayetana nunca se mencionó la palabra.

Otro de los temas que causa indignación en el malagueño es cuando, a principios de agosto, varios medios de comunicación afirmaron que estaba siendo acosado por un seguidor: «Es igual que lo que salió de que un fan me acosaba y me perseguía. Otra mentira. Jamás ha ocurrido y la gente escribe sin tener idea de nada. Por favor, poned rigor en lo que escribís».

Está claro que las declaraciones del artista son un llamado a la práctica profesional del periodismo, que incluya la comunicación de la verdad y la comprobación de las fuentes de información, para que, lo que sería una simple frase, no se convierta en información de 'teléfono roto'.

Lo que sí es cierto en la vida de Alborán es que está en preparación de su nuevo disco, después de lanzar los sencillos 'KM0' y 'Clickbait'. También habrá una gira mundial en 2026 que se llamará igual que el sencillo: 'Kilómetro Cero'. Es su trabajo más personal y combina diversos géneros como: baladas, ritmos latinos, y el flamenco, que nunca puede faltar.