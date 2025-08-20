Se disipan rumores de relación entre Katy Perry y Justin Trudeau

El pasado 28 de julio, Katy Perry y Justin Trudeaufueron vistos en el restaurante Le Violon en Montreal compartiendo una abundante cena que incluyó varios platos y cócteles. Las imágenes de ambos conversando y sonriendo mientras degustaban de la gastronomía canadiense no demoraron en salir en los medios de comunicación, anunciando la posibilidad de un acercamiento romántico entre la pareja.

Dos días después del encuentro, el ex primer ministro canadiense fue visto en el concierto de la cantante en el Bell Centre de Montreal, disfrutando desde la primera fila junto a su hija, Ella-Grace, de 16 años. Después de la inesperada separación de Perry con Orlando Bloom, todo parecía indicar que las condiciones estaban dadas para pasar la página y empezar a escribir una nueva historia junto a Trudeau, quien también se divorció de su esposa, Sophie Grégoire, en 2023.

Pero parece que los acercamientos entre la pareja cesaron mucho antes de empezar a vivir una historia romántica. Según reseña el Daily Mail, a Justin le molestó considerablemente que se publicaran las fotos porque se trataba de una primera cita, que terminó convirtiéndose en escándalo mediático sin razón. A Katy, por su parte, parece que no le afecta, pues está acostumbrada a las dinámicas de vida que son consecuencia de la fama.

La realidad, según la fuente del portal Daily Mail, es que ambos están muy ocupados y no están en contacto constante. Parece que si había alguna intención de compartir más tiempo juntos, ya se ha enfriado. Sin embargo, los comentarios de la cantante sobre el político siempre han sido muy positivos y, después del torbellino mediático, parece que han decidido ver su salida como algo casual entre amigos, mas que cualquier otra cosa.

Katy hace apenas unos meses que dejó la relación de nueve años con Orlando Bloom y está en su momento de sanar y pasar tiempo con su hija. Además, la cantante es muy abierta sobre sus relaciones y si estuviera pasando algo entre ella y el político, sus amigos y allegados ya lo sabrían. Poor ahora lo único que se sabe es que existe una amistad que quizás, por los malentendidos que se han dado, termine siendo marcada por la distancia.