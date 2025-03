Pablo Alborán se abre en canal sobre el motivo real de su retirada y hace un importante llamamiento: «Donad médula»

Ya lo avanzó Blanca Suárez cuando visitó el lunes 'El Hormiguero': Pablo Alborán ha dado el salto a la interpretación. El cantante debutará como actor en la segunda temporada de 'Respira', el drama médico de Netflix que refleja el día a día de un hospital público. «Ha sido un descubrimiento, sí. Él es una magnífica persona, un magnífico profesional. Se lo está currando muchísimo y creo que es una de las grandes incorporaciones de esta segunda temporada», comentaba Suárez en primicia.

Este miércoles 26 de marzo era el propio Alborán quien desvelaba más detalles en el 'show' de Pablo Motos, además de anunciar nueva música. Lo hacía en el mismo plató donde hace casi un año anunciaba sus intenciones de parar durante un tiempo indeterminado. «Necesito barbecho. Necesito volver a escribir sin esa presión que te dan… Me apetece observar, me apetece vivir», se sinceraba.

“Las cosas buenas también suceden”, @pabloalboran cuenta la realidad de su parón #AlboránEH pic.twitter.com/DsONKy3Fu4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 26, 2025

Sin embargo, el motivo de quisiera poner su carrera en stand by era otro que hasta la fecha no había hecho público. Por una vez, Motos fue al grano, «porque la conversación que vamos a tener no es una más». En realidad, el artista malagueño se retiraba para acompañar a una persona de su familia a vivir una experiencia vital que le ha cambiado la vida.

«Me he pensado mucho cómo contar esto porque es parte de mi intimidad. Pero creo que las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas», comenzaba explicando. Así, Alborán aseguraba que «hemos vivido un milagro en mi casa». «Hemos pasado por un proceso de quimioterapia, inmunosupresión, un trasplante de médula. En fin, un camino muy largo. Ha sido un infiero, pero también hemos vivido la curación, la sanción, el milagro de la ciencia», prosiguió.

El alegato del artista en defensa de la sanidad pública

Por esa razón, el cantautor aprovechó la entrevista para lanzar un importantísimo mensaje a los espectadores. «Donad médula. Salva vidas. De verdad, es necesario, y creo que tengo la obligación moral de decirlo», subrayó. Además, Alborán agradeció la labor de la Fundación Josep Carreras, que ha hecho posible que esta personas de su familia pudiera conseguir una médula. Una segunda oportunidad, al fin y al cabo. «Esta situación nos ha dado unas ganas enormes de vivir con mucha más intensidad, con mucho más agradecimiento… Hemos vuelto a creer en el ser humano», expresó emocionado.

Para Pablo Alborán ha sido un año agridulce. Sabiendo todo esto, tuvo que marchar de gira. «El público me ha salvado también. Me pude subir al escenario por el cariño de la gente».

El presentador quiso profundizar más en toda la vivencia del artista transitando la enfermedad de su ser querido. Él permaneció encerrado junto a esa persona durante un mes. «El pronóstico, además, era malo. La verdad es que uno pone el automático. Las ganas de vivir y superar ese proceso son importantísimas siempre», afirmó. Tan importantes como el acompañamiento de los profesionales del hospital, «han estado al pie del cañón, han sido ejemplares y nos han devuelto la esperanza en el ser humano», señaló, agradeciendo en especial al equipo de la planta siete del Hospital La Fe de Valencia. En suma, una lección vital que le ha cambiado el concepto de todo.

«Nunca olvidaré la cara de la médico que vino y la sensación mágica de que te digan que posiblemente mañana se va a casa ¿Cómo podía ser, si tres días antes todo pintaba muy mal? La médula había respondido, salvándole la vida», continuó abriéndose, sintiéndose en obligación de contarlo. «El proceso que hemos vivido, lo viven millones de personas. Y creo que es necesario darle voz no solo a ellos y a quienes los acompañan, sino a todo el personal sanitario». El artista denunció las malas condiciones laborales a las que se enfrentan en muchas ocasiones. «Hay gente que trabaja más de 24 horas sin dormir y te están sonriendo, pendientes de que tu vida siga bien». También sintió la obligación de mencionarlo y de expresar todo su agradecimiento y cariño a esos profesionales.

«Las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido. Y si puedo ayudar a alguien que tenga dudas sobre si dudar o no, que no las tenga. Es un proceso muy fácil y en España tenemos la Fundación Josep Carreras con la red REDMO, que permite que puedas tener una donación del mundo entero aquí, es algo que no pasa en todos lados. Nuestro sistema público es brutal, pero hay que cuidarlo», zanjó.