Nuevo hogar para Josephine de Dinamarca: un internado de 25.000 euros al año

Los Reyes de Dinamarca han desvelado el rumbo académicos que tomarán sus cuatro hijos a partir del próximo curso, en donde el cambio más sorprendente ha sido el de la benjamina de la Familia Real, quien ha decidido mudarse lejos de casa para incorporarse en el internado Spir Efterskole, situado en Juelsminde, en la península de Jutlandia, a más de 280 kilómetros de Copenhague.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Josephine toma un camino distinto al de sus hermanos. En 2023 ya dejó la escuela Tranegårdsskolen, donde estudiaba junto a su mellizo Vincent, para matricularse en el centro privado Kildegård. Ahora, su elección implica vivir interna en un lugar vinculado a su familia: Juelsminde fue el hogar de sus primos mayores, Nicolás y Félix, durante la infancia, cuando su padre, el Príncipe Joaquín, residía allí con su primera esposa.

Sobre el internado escogido por la menor, se sabe que uno de los internados más prestigiosos del país, motivo por el cual supone un coste anual de 187.320 coronas danesas, alrededor de 25.000 euros. Es reconocido por su enfoque académico flexible y su amplia oferta artística y deportiva, puesto que, además de contar con las asignaturas obligatorias, los alumnos pueden elegir entre cursos como gastronomía, tecnología, teatro o danza, algo que ha llamado la atención de la hija menor de Federico y Mary de Dinamarca, quien hace dos años debutó como actriz en la producción de Peter Pan en la Sala de Cristal del Tivoli de Copenhague, así como ha participado en varios episodios del calendario navideño televisivo 'Tidsrejsen 2'.

Otra de las caracterísiticas más llamativas de estee internado es que ofrece una experiencia de convivencia internacional, con estudiantes procedentes de distintos países y un campus de 20.000 metros cuadrados. La residencia se divide en cinco casas, con habitaciones compartidas entre dos y seis estudiantes, algunas con baño privado y otras con instalaciones comunes. Cada casa dispone de cocina, áreas de descanso y lavandería, fomentando la creación de pequeñas comunidades.

Otro aspecto singular del del Spir Efterskole es su horario académico: las clases inician a las 10:00 horas. ¿El motivo? Han decidio guiarse de investigaciones sobre el ritmo circadiano en adolescentes. «Hemos tomado como punto de partida una investigación que demuestra que el ritmo circadiano biológico es diferente durante la pubertad. Los jóvenes simplemente se cansan más tarde por la noche que los adultos porque la hormona del sueño, la melatonina, se libera más tarde», se puede leer en su página web.

Por otro lado, sus hermanos han tomado un camino distinto. El primogénito, el Príncipe Christian (19 años), ha optado por ampliar su formación académica con el Curso de Formación de Tenientes, que tiene una duración de un año. En tanto, la Princesa Isabella (18 años) afrontará el último curso en el instituto Øregård, donde se graduará en 2026. Finalmente, con respecto al mellizo de Joshephine, Vincent (14 años), ha decidido continuar en la escuela Tranegårdsskolen, cursando octavo grado.

Entre entrenamientos militares, exámenes finales y nuevos retos, los hijos de Federico y Mary de Dinamarca afrontan un curso lleno de cambios. Mientras Christian se prepara para liderar tropas, Isabella encara su graduación, Vincent continúa su vida escolar y Josephine inicia su aventura más independiente, marcando así un capítulo decisivo en el futuro de la próxima generación real danesa.