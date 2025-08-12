Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casan por segunda vez... y sin rastro de David ni Victoria

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han renovado sus votos tres años después de casarse. Una especie de segunda boda. Y, a diferencia de la primera, esta vez no ha habido rastro ni de David ni de Victoria, los padres de él, para confirmar la abismal distancia que les separa e introducir un nuevo clavo más en el ataúd que actualmente es la relación familiar.

Hace tres años, David y Victoria Beckham parecían dos padres dichosos de asistir a la boda de su hijo mayor, un momento muy especial. Y hoy simplemente no son nadie para Brooklyn y Nicola. Es el peor momento de lo que en su día parecía una relación inquebrantable. El chico no quiere saber nada de sus padres y permanece completamente entregado a su mujer.

Como buenos conocedores de los poderes de su generación, Brooklyn y Nicola saben qué efecto puede tener lo que cuentan en su redes sociales. Y lo que allí publican es una vida llena de amor... para que David y Victoria lo vean. Así ha ocurrido con esa especie de segunda boda que han celebrado con la renovación de sus votos. Para ello, se han vestido de gala y se han rodeado de sus seres más queridos. Lo que equivale a decir que por allí no han aparecido los padres de él.

«Solo amor»

Influencer y actriz publicaron varias publicaciones cargadas de romanticismo. En la primera serie de fotos, recopiladas bajo el título «Solo amor», se puede ver a Brooklyn mirando con cariño a su esposa con la mano en el pecho, dándole un beso en la mejilla y de pie junto a ella en un balcón. Las otras dos series de fotos, compartidas individualmente por Nicola y Brooklyn, ofrecen instantes de lo que fue un festejo lleno de lujo y glamour.

En las fotos se puede ver a la pareja de la mano mientras Nicola sostiene flores en una mano y comparte un dulce beso con su esposo en una escalera recorrida por una alfombra roja. Una imagen muestra a la pareja de pie frente a cientos de flores blancas mientras sonríen y renuevan sus votos. «Para siempre, mi niña», escribe Brooklyn en su publicación, mientras Nicola agrega: «En todas las vidas».

Para finalizar, y de paso completar el escarnio hacia sus suegros, Nicola comparte algunas fotos con familiares y seres queridos de la íntima ceremonia, etiquetando a su hermano Bradley Peltz y posando con sus padres, Nelson y Claudia Peltz. «Este día significó mucho para nosotros», escribe la actriz.

El estoico silencio de David y Victoria

Una fuente cercana a la pareja señaló a 'People' que el objetivo de la ceremonia era «honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años, y crear un recuerdo que permanecerá con ellos para siempre». El propio Brooklyn declaró al mismo medio que el evento fue «precioso». «Solo queríamos una experiencia realmente hermosa, un recuerdo realmente tierno», había explicado recientemente mientras agregaba: «Para ser honesto, podría renovar mis votos con ella todos los días. Creo que lo más importante es encontrar a la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Definitivamente te forma como persona. Sí, fue muy, muy tierno. Fue muy divertido».

Estas palabras llenas de amor hacia Nicola Peltz esconden un puñal de doble filo si se sabe cuánto odia la familia Beckham a la mujer de Brooklyn, a la que culpan de haberle alejado de la familia. Un desafecto contado casi minuto a minuto.

Obviamente, David y Victoria Beckham no se han pronunciado sobre la renovación de votos de su primogénito. Parecen haber apostado por el silencio para combatir tantos dardos arrojados desde el otro lado del océano y a la espera de que ocurra algo -no se sabe muy bien qué- que permita regresar a los viejos y buenos tiempos.