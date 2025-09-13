Un antiguo permiso de trabajo de Tom Cruise revela su auténtico nombre... y solo por 10.000 euros

No hay duda de que Tom Cruise se ha convertido en toda una institución de Hollywood. Sus papeles en sagas como 'Misión Imposible' o 'Top Gun' no solo le han valido una fortuna millonaria -con un patrimonio de 43 millones según publicaba 'Forbes' en 2017- también tiene una legión de fans. En un momento en el que el coleccionismo se ha convertido en una fantástica forma de inversión para los más ricos, no es de extrañar que un recuerdo del comienzo de su carrera sea de lo más exquisito.

Por eso la casa de subastas RR Auctions ha puesto a la venta un certificado de registro de hace más de 40 años del actor y está siendo un éxito. A pesar de que todavía quedan días para que termine la puja, ya ha habido ocho propuestas de precio diferentes y actualmente se encuentra en casi 10.000 euros.

Este pequeño libreto que le dieron cuando viajó a Reino Unido para uno de sus primeros papeles se ha convertido en una reliquia de cuando Tom Cruise no era más que un aspirante a actor que, además, firmaba con su nombre auténtico, «Thomas C. Mapother IV» y con fecha de marzo de 1984. Concretamente el intérprete había viajado a las islas británicas por la preproducción de la película de fantasía 'Legend' de Ridley Scott, que se estrenó en 1985.

Para entonces, Tom Cruise había participado ya en un puñado de películas, incluido 'Risky Business' o 'La clave del éxito', estrenadas el año anterior. Pero aún quedaban dos años para que se estrenara la primera edición de 'Top Gun: Ídolos del aire', que fue precisamente cuando el actor decidió regalar este pequeño pasaporte a uno de los miembros del equipo. A día de hoy no es solo un actor de prestigio, sino que también se ha labrado su carrera como productor de cine, creando precisamente el tipo de films que a él le interesan. Además, también es todo un personaje de la cultura popular, y su vida personal resulta tan atractiva como su próximo papel en el cine.

El certificado de trabajo de Tom Cruise RR AUCTIONS

La imagen del pasaporte, creado para el departamento de policía de inmigración británica, muestra una foto de Tom Cruise cuando no era más que un chaval, y es solo uno de los atractivos para los coleccionistas. La firma, antes de que pasara a llamarse por su nombre escénico, es sin duda otro de los grandes intereses de esta venta. Se estimaba que el precio de este documento oficial llegara a los 8.000 dólares, pero actualmente ya sobrepasa los 10.000 y se espera que en las últimas horas antes de que se cierre la subasta su precio suba todavía más.

En la misma subasta se venden notas firmadas de Kal Marx, documentos de María Antonieta, de Friedrich Nietzsche, Freud o de Adam Smith, así como bocetos y trabajos originales de artistas como Pablo Picasso o Rene Magritte. Por lo tanto, no es en absoluto la pieza más cara de la colección que desde la casa han identificado como 'Rarezas notables'.