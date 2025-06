Dos 'influencers' españolas, enfrentadas por una invitación de Casa Real

Patricia Fernández tiene 201.000 seguidores en Instagram y se identifica a sí misma como «la del salseo cultural». Bajo su perfil de @patriciafdez publica contenido sobre literatura, música y cine, así como anécdotas de personajes históricos varios. Pero este lunes compartía un vídeo muy diferente. «Este fin de semana he recibido muchos mensajes sobre mi (no) participación en el 40 aniversario del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea«, comienza diciendo en su última publicación, que ya ha recibido el »me gusta« de casi 13.000 personas.

Se refiere a un evento celebrado el jueves 12 de junio en el Palacio Real, al que acudieron una multitud de personalidades y que estuvo presidido por el Rey Felipe. «Por una serie de errores, acudió otra creadora de contenido que se llama igual que yo, pero cuya actividad es muy distinta a la mía«, ha señalado Patricia, la divulgadora cultural.

Se refiere a otra Patricia Fernández, cuya cuenta de Instagram es @patriwhitehouse y que tiene un perfil con mucho más alcance. Con casi 2 millones de seguidores, esta creadora de contenido comparte, tal y como ella dice en su cuenta, «'lifestyle', decoración y moda», así como consejos «para tener una casa con estilo, vida saludable y 'looks' bonitos«. El viernes, esta 'influencer' publicaba una serie de fotos en donde compartía que había sido invitada al XL aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, e incluso señalaba que había sido »invitada por la Casa Real«.

«Gracias infinitas por hacerme parte de un momento tan especial. Ha sido un honor para mí y un orgullo para toda mi familia, amigos y también para vosotros que no he parado de recibir mensajes bonitos llenos de cariño«, compartía. Pero sus seguidores, rápidamente se daban cuenta de que algo no encajaba. En uno de los 'stories' que compartió se veía el papel identificativo que, aunque venía con su nombre completo, Patricia Fernández Arroyo, decía abajo: »'influencer' y divulgadora de la Unión Europea y de Derechos Humanos«.

Así descubría la Patricia no invitada lo que había ocurrido REDES SOCIALES

«Os podéis imaginar la cara de sorpresa que a mí se me queda«, cuenta la Patricia Fernández que se quedó sin ir al evento. »Era muy importante no solo para quienes trabajamos día a día en la defensa de los valores europeos y de los derechos humanos, también para la ciudadanía, o sea, para vosotras y para mí«, señala en su vídeo. »Esta mañana he podido confirmar con la organización del evento que efectivamente, hubo un error en las invitaciones y terminó asistiendo otra persona«, revela la creadora de contenido cultural.

Críticas a la 'influencer' de estilo de vida

Por supuesto, en los comentarios de esta publicación los usuarios de las redes sociales han tomado partido. Muchos señalan a la otra Patricia, la que hace contenido de 'lifestyle', por haberse «apropiado» (a su parecer) de una invitación que no parecía, a simple vista, ser para ella. «¿Pero a la otra chica no le resultó raro que la invitaran a un acontecimiento así?«, dice un usuario. »Entiendo el error humano de quien ha organizado para participación de una divulgadora. Pero… ¿¿¿la otra chica??? ¿Perdona? Porque a mí de repente me invitan a eso, y yo diría: ¿No te estás confundiendo? Es que un poco de responsabilidad, ¿no?«, escribe otro.

Ante este señalamiento, Patricia Fernández la 'influencer' de 'lifestyle' se veía obligada a desactivar los comentarios de su publicación y a mandar un comunicado. Con este mensaje quería descartar la idea de que ella se había «colado» en el acto del Palacio Real: «Una situación al parecer confusa, y digo 'al parecer' porque mi parte yo la tengo muy clara». «Asistí a un acto invitada por la Casa Real con total legitimidad porque la invitación estaba dirigida a mi correo y a mi nombre. Ante tal honor, y tratándose de una invitación de tal envergadura, por supuesto, con mucho orgullo, asistí, disfruté, grabé, charlé con Su Majestad el Rey, y agradecí que contaran con mi presencia«, decía.

«Nací el mismo año en el que se firmó el Tratado»

Ella explicaba que en su asiento ponía su segundo apellido, que presentó su DNI, cotejado previamente por la Casa Real, y presentó su invitación. «Hasta donde yo sé soy 'influencer' y divulgadora, he creado contenido para Europa sobre sostenibilidad y además nací en el año 1985, el mismo en el que se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas«, comentaba. »Ante este incómodo hecho, yo también he realizado mis comprobaciones con la Casa Real y lo que se me comunica es que mi invitación era correcta«, añadía. Y termina, tajante, con un »que se lo piensen dos veces antes de decir que yo estaba donde no debía estar«.

Ante esta información, la Patricia que hace contenido cultural publicaba un nuevo comunicado diciendo: «Pensaba que el tema se iba a zanjar con toda la información que la organización me ha trasladado. Dadas las últimas actualizaciones, el tema está en manos de los responsables y se darán las explicaciones pertinentes«.

Pero como la polémica no ha cesado este martes, tras conocerse el caso el lunes, Patricia la creadora de contenido de decoración y estilo de vida ha vuelto a la carga. Con algo de sentido del humor pero sin renunciar a la firmeza de su discurso ha publicado un vídeo en sus 'stories' en donde dice que ir a eventos forma parte de su trabajo: «Igual que he ido a las Olimpiadas«. Pero además, insiste: »El acto de la Casa Real era una invitación a los representantes de las diversas actividades de la sociedad civil para conmemorar el ingreso de España en la Unión Europea. Voy a donde se me invita, con mi nombre completo, sin ningún tipo de equivocación«.

Y finaliza: «Estoy pensando que lo de los Derechos Humanos yo lo hago fenomenal porque no me meto con nadie, respeto a todo el mundo, no incitar al bullying, no destrozar a una persona«.

Pero es que hay más, porque tal y como ha señalado la colaboradora televisiva Maya Pixelskaya, hay otra Patricia Fernández más que podría haber sido la tercera en discordia. Y quizás era ella la que tenía que haber acudido: se llama Patricia Fernández Vicens y es abogada y Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 por su trabajo en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones. Esta última, en cambio, no se ha pronunciado acerca de la polémica que tiene a medio internet de lo más intrigado.