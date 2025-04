Meghan Markle lanza al estrellato a sus hijos «americanos»

Meghan Markle ha decidido convertir en estrellas a sus hijos, Archie y Lilibet, protagonistas de sus últimos vídeos coincidiendo, como señala la prensa inglesa, con la expansión de los nuevos proyectos empresariales de la mujer del Príncipe Harry. Al tiempo, los medios destacan, con cierto pesar, el acento californiano y nada británico de los pequeños. «Princesa americana», proclaman sobre la niña.

La duquesa de Sussex, de 43 años, compartió un clip pocas veces visto de su hija de tres años y los fans se sorprendieron con la voz de la pequeña en los clips subidos a sus Historias de Instagram. Meghan Markle aparecía colocando unas fresas al fuego y preguntaba: «¿Qué pensamos, Lili?». Y la pequeña de tres años respondía: «Me parece precioso».

La pequeña, cuyo rostro no aparece en el vídeo, aparece con su cuchara de madera probando la mermelada 'As Ever' que promociona su madre. Una curiosa coincidencia con el lanzamiento de su su marca, que va desde conservas hasta miel de edición limitada. El vídeo de Lilibet seguía a una historia titulada como 'Cozy Family Weeks' en un escenario cuidadosamente elaborado con naranjas y flores rosas.

«Dulces momentos de unión»

Horas antes, Meghan Markle subía un vídeo corto de su hijo Archie, de cinco años, y 'The Sun' señala cómo la duquesa se ha vuelto de repente «más abierta con la exposición de sus hijos este año, en medio de sus nuevos proyectos comerciales». Por ejemplo, Lilibet ha aparecido ya en varios vídeos incluso con amigas de su madre como la extenista Serena Williams o la actriz Drew Barrymore. «Los dulces momentos de unión generalmente giran en torno a la repostería o las manualidades, mientras la madre de dos hijos continúa promocionando sus marcas», observa ‹The Sun'.

Ingrid Seward, de la revista 'Majesty', ha advertido: «En este año, Meghan Markle ha convertido en rutinarios los fragmentos de su vida en Montecito, California, incluidas fotos y vídeos de ella y los dos hijos del príncipe Harry, Lilibet y el príncipe Archie». Ahora, los fans de la realeza han escuchado por primera vez la voz de Lilibet y su acento puramente californiano ha sorprendido a muchos.

«Princesa americana»

«Princesa americana», titula 'Daily Mail' para referirse a la pequeña. Un calificativo que no esconde cierta decepción, por otra parte. «Parece que tanto Lilibet como Archie han desarrollado fuertes acentos estadounidenses desde que se mudaron a Estados Unidos», escribe el citado medio.

Meghan Markle está en época de máxima hiperactividad y en solo cuatro meses lanzó su programa de Netflix, su marca 'As Ever' y el pódcast 'Confessions Of A Female Founder'. Por cierto, que el pódcast ha desaparecido de la lista Top 100 de Spotify en Estados Unidos y el Reino Unido. El último episodio se emitió el martes y no logró entrar en la lista Top 200 de Apple.

Su programa de Netflix también está lejos de las expectativas iniciales y la prensa inglesa lo ha defenestrado en términos generales, calificándolo como «un bocadillo de somníferos». Por eso, los más malpensados estiman que la creciente e indisimulable exposición de los pequeños tiene algo que ver con un intento de mejorar la atención y audiencias.