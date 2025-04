David Beckham y Victoria cogen rábanos mientras Rebecca Loos revela nuevas interioridades de su relación con el exfutbolista

David Beckham practica la jardinería, Victoria gasta bromas domésticas sobre su outfit y Rebecca Loos hace nuevas revelaciones de aquella relación con el exfutbolista durante su estancia en el Real Madrid. «Era un poco difícil decir que no después de un rato y de dos copitas», ha comentado su exasistente en su última aparición en '¡De Viernes!'.

La familia Beckham ya se ha acostumbrado a convivir con el ruido que cada tanto genera Rebecca Loos con aquella infidelidad que tantas horas y titulares han dado a la crónica social. Y todavía parece que hay interés por saber más interioridades. Mientras la examante narraba sus aventuras sexuales en el plató de Telecinco, el exfutbolista publicaba un vídeo recogiendo rábanos mientras su esposa se reía de él.

David Beckham ha publicado en su cuenta de Instagram un curioso vídeo arrodillado practicando la jardinería en un documento grabado por la propia Victoria, con quien lleva 25 años casado. «Creo que los rábanos ya están listos», dice él, vestido con una camiseta gris, pantalones cortos caqui, calcetines claros, zapatillas blancas y un gorro naranja. «Te ves bien», le dice Victoria a su esposo mientras él recoge las verduras. «¿Me veo bien? No, me veo fatal», bromea él.

Y mientras tanto, Rebecca Loos...

Entonces su esposa eleva su mirada crítica y dice: «¿Sabes que estás casada con un ícono de la moda, verdad?». Y añade: «Me gustan tus calcetines». Mientras la pareja sigue bromeando, David intenta decirle a su esposa que la jardinería es «buena para la mente«. «Alerta de rábanos», escribe él en el vídeo. «Mi esposa es divertidísima. Se acaba de comer 5 de mis rábanos, una vez lavados, claro», resume.

Y mientras esta escena cotidiana se desarrollaba en una de las mansiones de la familia Beckam, a muchos kilómetros de distancia una mujer de 47 años se sentaba en un plató de Telecinco para contar asuntos de cama de hace un par de décadas. Rebecca Loos pasó de ser una completa desconocida a acaparar titulares tras conocerse su relación con David Beckham a espaldas de Victoria. Y el asunto sigue dando de sí.

Ahora ha dado nuevos detalles sobre cómo David Beckham pasó de ser su jefe a su amante. «Una noche él estaba en Asia entrenando con el Real Madrid y yo le dije: 'Oye, me ha dicho Victoria que no nos podemos comunicar'. Y él me dice: 'No se lo tenemos que contar a nadie'. Y yo estaba un poco como '¿qué hago con esto?'», ha comenzado.

Dos copitas, besos y una cama de hotel

La cosa siguió así: «Primero le dije que no. Le dije: 'Olvídate'. Pero luego insistió e insistió, ligando y mirándome, y era un poco difícil decir que no después de un rato y de dos copitas. Nos metimos en el coche con su conductor y un grupo de amigos, les dejamos en su hotel y cuando estábamos solos nos besamos... ufff. Nos besamos hasta su hotel, toda la Castellana. Subí y nos lo pasamos fenomenal», ha contado sin pudor. Pero una vez que se pone, Rebecca Loos no suele tener mucho freno y ha continuado. «Durante dos semanas nos vimos bastante. Tuvimos varios encuentros íntimos en el hotel», ha asegurado.

Rebeca Loos también ha contado que vivió en primera persona uno de esos tópicos de las relaciones extramaritales. «Él me dijo: 'Esto no lo he hecho antes'. Y yo le creí y me sentí como 'wow', como superespecial. Es normal, tienes 26 años», ha comentado en '¡De Viernes!'.

Pero todo se torció cuando Rebecca Loos, según ha contado ella misma, pilló en la cama al exfutbolista con la modelo Esther Cañadas. Fue durante la fiesta de cumpleaños del mítico futbolista brasileño Ronaldo Nazario, famoso tanto por su talento futbolístico como por los saraos que montaba. Ella enfureció por completo y David Beckham nunca le dio una explicación al respecto.