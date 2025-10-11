Marta López Álamo se defiende de las críticas tras una sesión para 'Playboy' y subir unas fotos desnuda: "Retrógrados"

Otra vez Marta López Álamo y otra vez los haters. Es habitual que ambos se las tengan tiesas y esta vez ha sido a cuenta de una sesión para 'Playboy' y unas fotos que la mujer de Kiko Matamoros ha subido ... a sus redes. Se ha montado y a influencer no ha dudado en responder con un contundente mensaje.

Marta López Álamo ha sido protagonista de un reportaje para 'Playboy' y ha vuelto a mostrarse desnuda en una sesión de fotos de la que ha dado buena cuenta en su Instagram. Unos han aplaudido y otros han gritado, como suele ocurrir con cierto material 'sensible'.

Por su muro han aparecido voces airadas con comentarios del tipo de «¿y enseñar el culo es feminismo?» o «qué bien, así sois las empoderadas», mezclando de manera un poco extraña el activismo de la chica con su faceta como modelo e influencer. Y otro: «Es una pena vas a cumplir 30 años y ya estás en declive total, suerte«. La cosa ha ido subiendo de tono y Marta López Álamo ha salido a escena.

Una sociedad moderna

De hecho, ella misma ha mostrado esos mensajes y ha replicado: «Es femenino abogar por la libertad de la mujer y el hombre por igual. Es retrógrado criticar un desnudo, se lleva al feminismo porque si lo hace un hombre no causa tanta controversia… pero el desnudo es algo por lo que una sociedad moderna como nos aclamamos no debería escandalizarse».

En su story, la mujer de Kiko Matamoros ha añadido: «Estoy leyéndoos y gracias por los comentarios tan bonitos, normalizando algo que a mi juicio es normal. Es ser libre. Y lo que no lo ven así, I'm sorry. Amo mi cuerpo, lo amo con ropa y sin ella, y soy igual de mujer cuando voy con un traje que cuando voy en bikini o sin nada».

No solo eso, sino que también ha recalcado el apoyo de todo su entorno y la gente que le importa, y ha asegurado que sus amigas y amigos que trabajan en el mundo de la moda «están alucinando con que alguien pueda objetar algo con mi editorial».

El final del mensaje ha sido concluyente: «¡Vivan las personas libres en todos los aspectos!». Y ha apuntado: «La libertad y el progreso pasan por no juzgar a quien lo haga y por tratar igual a una persona independientemente de sus circunstancias».

«La necesidad de opinar y despreciar un cuerpo ajeno»

No es la primera vez –ni será la última- que Marta López Álamo se enreda con los haters. Este mismo verano protagonizó otra discusión pública a cuenta de cosas parecidas a lo que ha ocurrido ahora y de nuevo acudió a sus stories para contestar.

Entonces, la modelo apuntó que no espera «ser aceptada por nadie» y que se siente muy conforme con el físico que tiene. «Estoy feliz con mi cuerpo y con mi vida. Lo sé porque no lo he estado antes, y nadie me va a hacer sentir mal por tener una genética atlética y delgada, me niego», publicó.

En aquel mensaje de agosto, dejó clara su postura ante los haters. «El problema es cómo tiene que lidiar la gente que tiene la necesidad de opinar y despreciar un cuerpo ajeno. En cuanto al cuerpo, yo ya me he perdido en cuanto a lo que es considerado 'normativo', pero bueno, que no espero ser aceptada por nadie, ni lidio con nada».

Y concluyó: «Estar delgado no es un delito, y estar delgado no es sinónimo de querer estar delgado, no es algo que se nos transmite en una sociedad hipócrita que pretende no calificar, pero a la vez califica, que pretende abogar por la salud mental, pero te bombardean en prensa con 'los hidratos engordan'. Deberíamos, y ojalá llegue el momento, de aceptar a todo el mundo y no tener la necesidad de hacer juicios públicos».