Mar Flores y Terelu Campos: dos abuelas con formas muy diferentes de pasar la Semana Santa

Mar Flores y Terelu Campos se han convertido en abuelas al mismo tiempo. Y hasta aquí las coincidencias. Porque esta Semana Santa se ha encargado de demostrar lo lejos que están sus personalidades y sus apetencias. Mientras la primera se ha escapado a un destino idílico de sol, jardines y palmeras, la segunda se ha instalado en un balcón de Málaga desde el que poder llorar el paso de las procesiones.

Cada persona vive a su manera la Semana Santa y eso es lo que han confirmado las dos felices abuelas. En este caso, Mar Flores ha hecho las maletas y ha aprovechado que sus hijos pequeños están con su padre, Javier Merino, para poner rumbo a su paraíso y disfrutar de unos días de desconexión.

Gracias a las redes sociales, se puede hacer un seguimiento en tiempo de real de quien quiere que se sepa dónde está y qué hace con su vida (y sus vacaciones). Por eso se ha sabido cómo está siendo el día a día de Mar Flores lejos de sus cosas diarias, se supone ajetreadas. Lo que no deja dudas es que el lugar en el que está está siendo capaz de bajar sus ansiedades, si es que las tiene. «Desde mi ventana...», escribe la modelo junto a lo que ve: una estampa idílica de un jardín repleto de palmeras y pajarillos.

De la preocupación al relax

Y eso que apenas habían pasado unas pocas horas desde que la prensa rosa había publicado una noticia en la que hablaban de la «preocupación» de Mar Flores al ver unas imágenes de su hijo, Carlo Costanzia, quien se había ido a disfrutar de la nieve para disfrutar de unos «días libres» después de tanto trabajo, pero se había caído mientras hacía snowboard.

Su novia, Alejandra Rubio, le dejaba varios emojis de carita enamorada en los comentarios, pero Mar Flores se fijaba más en la caída y comentaba: «La rodilla». Y añadía un emoji de una mujer que se lleva las manos a la cabeza y otro con los dedos cruzados en señal de suerte. Si tuviera alguna preocupación, esta se le ha disipado con las palmeras, los jardines y el sol.

Mientras, en Málaga...

Mientras tanto, y aparentemente a muchos kilómetros de distancia, la otra abuela de la criatura, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, proponía una manera bien diferente de pasar la Semana Santa. Terelu, devota religiosa y ferviente seguidora de las procesiones, tiene un balconcito de su querida Málaga desde donde está presenciando las procesiones. Lo vive hasta tal punto que se emociona entre la lágrima y el desconsuelo.

Es tradición de la familia Campos lo de reunirse en Málaga con motivo de la Semana Santa, algo que ya hacía María Teresa Campos. Y también está en ello Carlo Costanzia, ya uno más en la familia, y prueba de ello es que el joven no dejaba de salir al balcón de la calle para ver el paso del Cautivo, del que Terelu Campos es devota hasta la médula. Parece que se lleva fenomenalmente con su suegra.

En las imágenes que 'TardeAR' ha emitido en exclusiva se puede ver a Terelu Campos hablando de lo más animada con Carlo mientras el actor, influencer y cantante presta toda su atención a las palabras. Por allí también anda su mujer, quien no ha desperdiciado la ocasión de presumir de silueta cuatro meses de dar a luz a su primer hijo con un vestido que ha generado no pocas críticas entre quienes no lo ven muy apropiado para asistir a unas procesiones. Eso sí, también está llorando los pasos junto a su madre, que una cosa no quita la otra.