Terelu Campos anuncia medidas legales tras las denuncias por su mal comportamiento en Telemadrid: «Ya está bien»

Desde hace unos días, son muchos los testimonios que han salido a la luz sobre el presunto mal comportamiento de Terelu Campos durante su etapa en Telemadrid al frente de 'Con T de Tarde'. Muchos de ellos, anónimos, han llegado a todas las cadenas de televisión, acusándola de ser una «maleducada» y de «estar endiosada», aunque, hasta el momento, ninguno ha demostrado nada.

El primero en alzar la voz hace unos días fue Alessandro Lecquio, que contó en 'Vamos A Ver' que la hija de María Teresa Campos exigía a su asistenta que estuviera siempre detrás de ella con un cenicero para poder apagar el cigarrillo. La expareja de Ana Obregón llegó a revelar que a esta mujer incluso había llegado a escupirle los chicles en la mano: «Lo que más me sorprendía es la prosopopeya de esa señora, una altivez que no había visto en mi vida y no me podía imaginar», desveló en el espacio de Joaquín Prat.

También lo hizo hace unos días Lydia Lozano en 'Mañaneros' (La 1), donde habló de algunas de las actitudes que vivió siendo compañera suya en 'Sálvame'. «Yo hay cosas considero que no son normales, sobre todo, el trato a personas», contó la periodista. «A mí no me decía: 'Lydia, muéveme el yogur', pero he visto cómo se lo decía a gente. Le tiró el yogur a la cabeza», comentó esta sobre algunas de las escenas que había presenciado.

Terelu Campos anuncia medidas legales tras las denuncias de excompañeros de Telemadrid

Unas críticas ante las que Terelu Campos no ha querido quedarse callada y ha contestado rotundamente en '¡De viernes!', donde ha anunciado medidas legales: «No voy a entrar a alimentar nada de esto, absolutamente nada. Gracias a los compañeros que sí que han tenido buenas palabras sobre mí. No voy a alimentar esto, porque mi intención es poner esto en manos de quien lo tengo que poner. Ya llega un momento que ya está bien», ha contado ahora.

La exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha cargado duramente contra los testimonios anónimos que han salido en los últimos días y se ha defendido tras estos ataques: «Solo diré que tengo mi conciencia muy tranquila y que a lo largo de mis más de 40 años de profesión sigo manteniendo relación con un número muy importante de compañeros de todos esos años», aseguró en el programa de Telecinco.

Terelu Campos quiere zanjarlo de una vez por todas:



¿Son ciertos los comportamientos, que según algunos, tenía en el pasado?



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/euqyOYLPdI — De viernes (@deviernestv) April 11, 2025

Así fueron los años al frente de 'Con T de Tarde' según Terelu Campos

La expresentadora de Telemadrid también ha hablado de cómo fueron esos años en 'Con T de Tarde' y cómo vivió ella misma esa etapa profesional: «Cada día de programa tenía cuatro cámaras nuevos. Todos los días me aprendía su nombre, porque llamarles por 'oye', me horrorizaba», ha contado la pequeña de las Campos, asegurando que su intención ha sido siempre la de «rodearse de los mejores profesionales».

Terelu también ha insistido en que aquel era «un programa humilde» por el que trabajaron «muy duro» y gracias al que hicieron «grandes audiencias».