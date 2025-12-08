Mar Flores, la gran ausente del primer cumpleaños de su nieto Carlo

Después de nueve meses de dulce espera, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Carlo, el 6 de diciembre de 2024. La hija de Terelu Campos ingresó un día antes en la Fundación Jiménez ... Díaz para dar a luz y entonces fue Mar Flores la encargada de confirmar la noticia ante los cámaras de Europa Press. La modelo fue de las primeras en llegar al hospital para conocer a su nieto y no pudo evitar emocionarse ante los medios de comunicación que se encontraban en el centro privado. «Estoy muy emocionada. Están muy felices, os agradezco el interés. El bebé está sano y la mamá está bien», declaró la feliz abuela.

Sin embargo, la modelo ha faltado a una fecha muy importante en la vida del pequeño Carlo: su primer cumpleaños. Mar Flores ha aprovechado el puente de diciembre para hacer una pequeña escapada en grupo: «Amigas, un concierto, viaje inesperado y buena energía con uno de mis grupos favoritos Royel Otis. Mejor imposible este finde de chicas en Bruselas», ha escrito en su perfil de Instagram junto a una serie de imágenes en las que se le puede ver en compañía de su amiga Elsa Anka.

Fiesta de cumpleaños

Fue la propia Alejandra Rubio quien dio algunos detalles de la fiesta que organizó para celebrar el primer cumpleaños de su hijo. «Fue una cosa muy pequeñita, con los más íntimos en casa... Tampoco daba para más», explicó a los reporteros. «La próxima intentaré hacerlo en otro sitio que sea más grande y pueda venir más gente. Tranquilidad», añadió.

Ninguna de las dos abuelas pudo asistir a la celebración

La ausencia de Mar Flores no ha hecho más que avivar los rumores sobre una mala relación de la modelo con su hijo Carlo, unas habladurías de las que se ha pronunciado a su llegada a Madrid: «A ver dejar ese tema, ya que no tiene sentido. Yo, mi nieto, mi familia, creo que ya tenéis que darle normalidad al asunto», ha dicho visiblemente molesta.

Aunque Mar no fue la única que se perdió este gran momento. Su otra abuela, Terelu Campos, tampoco asistió, tal y como confirmó en 'De viernes': «Yo está claro que no he ido por razones de trabajo. Pero ella ya ha dicho que no ha invitado ni a su hermano, porque es que no tienen espacio», y dejó claro que entre ella y Mar Flores no hay «problema de ningún tipo».