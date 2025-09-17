Las memorias de Mar Flores rompen la relación con su hijo: «No se dirigen la palabra»

El pasado 10 de septiembre Mar Flores (56 años) publicó sus memorias, 'Mar en Calma', que salió publicado en La Esfera de los Libros. «Yo era demasiado libre y vivía mi vida como se vivía fuera de España. La España de los 90 no estaba preparada para Mar Flores», recordó entonces sobre todos los conflictos que protagonizó en una entrevista para la revista Vanity Fair. Con motivo de esta reciente publicación, la empresaria española se ha convertido en personaje de actualidad y se ha dejado ver en diversos medios de comunicación para publicitar esta autobiografía.

Uno de los capítulos más polémicos del libro ha sido en el que relata cómo conoció a su primer marido, el aristócrata y empresario Carlo Costanzia di Costiglione, con el que se casó en 1992 y junto al que tuvo a su primer hijo, Carlo Constanzia Jr. No obstante, esta relación no duró mucho por culpa de los celos del italiano, al que esta definió como «un hombre violento». Tras el gran calvario que supuso su separación, llegó uno de los peores momentos de su vida: denunció públicamente que su exmarido había secuestrado al niño y se lo había llevado a Italia.

De sus cinco hijos, Carlo Constanzia ha sido el que ha protagonizado más titulares en los últimos años. El joven, que creció en Italia con su padre, no tuvo una infancia feliz y llegó a verse envuelto en varios delitos por estafa hace unos años, por la que acabó cumpliendo una condena de 21 meses, rompiendo por completo el corazón de su madre. «Mi hijo se ha equivocado. Es bueno pero está mal influenciado. Yo le amo más que a mi vida, pero quizás no entiende que no se puede permitir muchos más fallos», aseguró la modelo entonces.

Tensión

A pesar de estas diferencias casi insalvables entre madre e hijo, en los últimos meses ambos habían reenfocado su relación, especialmente desde el nacimiento de su único nieto, Carlo, fruto de su noviazgo con Alejandra Rubio -primogénita de Terelu Campos-. Sin embargo, la publicación de sus memorias parece haber puesto una nueva piedra en la relación madre/hijo.

Tal y como publica este miércoles la revista 'Semana', la buena sintonía que les ha acercado en estos últimos tiempos parece haber saltado por los aires después de la publicación de 'Mar en calma'. La crudeza y los detalles que aporta Mar Flores sobre su vida, así como las duras críticas que vierte sobre el aristócrata italiano y la forma en la que habla de las adicciones de su primogénito han molestado profundamente a Carlo, explica la publicación anteriormente citada. Tanto que, como ha podido saber, Carlo habría trasladado a los responsables del concurso 'DecoMasters' que protagonizará, junto a su madre, en Televisión Española, su intención de retirarse del proyecto.

La relación entre Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia «está casi rota», sentenció por su parte este martes Antonio Rossi en el programa 'El tiempo justo'. «Ella refleja sus problemas de drogas. A nadie le gusta que su propia madre hable...», añadieron. «Hace un mes que empezaron con los preparativos de este programa y lo que me cuentan es que no se dirigen la palabra. Ayer se rodaba y me dijeron que era insostenible. El hijo no puede ver a la madre», finalizó Alexia Rivas.