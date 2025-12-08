Rosalía y Carlos Alcaraz, entre los más estilosos según 'The New York Times'

La revista estadounidense 'The New York Times' ha elaborado su lista anual sobre los famosos más estilosos. Celebridades salidos de todas las áreas, entre las que se incluyen el deporte, la televisión, la música, el arte o las pequeñas pantallas. Todos los escogidos han moldeado, ... de una forma u otra, las nociones de estilo y autoexpresión.

Además han creado un premio, el Golden Ish, un galardón que se otorga a los miembros que figuran en esta lista y que, en conjunto, aportan estilo a la elegancia. «El estilo se transmite de forma más evidente a través de la ropa, los accesorios y los cortes de pelo, pero ¿no podría también reflejarse en una actitud distintiva, un gesto que cobra vida propia o incluso en el colorido remolino de un batido? ¿Acaso un estilo memorable no puede ser a la vez divertido y serio?», explican a través de la publicación.

Los 67 miembros de esta lista a lo largo del año hicieron reflexionar al público, debatir e incluso cuestionar el significado de la autoexpresión. «¿No estás de acuerdo con todos? Bien. De eso se trata. El estilo, por supuesto, también es subjetivo», sentencia.

Este año, la lista incluye a dos españoles: Carlos Alcaraz y Rosalía.

Ránking

Sobre el tenista, la publicación opina que «tras un corte de pelo fallido, la estrella del tenis llegó al Abierto de Estados Unidos con la cabeza rapada. Salió como campeón individual masculino, una victoria que se celebró tiñéndose de rubio platino». Y en referencia a la artista catalana, «en su álbum 'Lux', la cantante pop vanguardista presentó una sinfonía de idiomas al interpretar canciones en 13 lenguas diferentes. En el vídeo musical de una de esas canciones, Berghain, representó de forma cautivadora la metáfora de que la vida es una sinfonía preparando café, planchando y viajando en autobús con el acompañamiento de una orquesta completa», reflexionan sobre el fenómeno mundial de la cantante.

Además de ellos, otros artistas famosos como A$AP Rocky, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Doechii, Kendrick Lamar, Cardi B, Liam y Noel Gallagher, Benson Boone o el grupo de KPop Katseye completan la lista. «Asistió a la gala del Met como presidente con un atuendo de su propio diseño; lució Miu Miu y Saint Laurent en el festival de cine de Cannes; y lució más Saint Laurent, junto con Gucci, en su juicio penal en Los Ángeles (donde fue absuelto). Culminó con su nombramiento como icono de la moda por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos y como nuevo rostro de Chanel», opinan sobre el primero de ellos.