La madre de Michu intenta apaciguar las aguas: «Todo el que quiera ser su familia, lo va a ser»

Continúan las polémicas que giran en torno al porvenir de la hija de Michu y José Fernando. Esta vez, Inmaculada Rodríguez, la madre de la fallecida, ha dado declaraciones en exclusiva al programa 'TardeAR' de Telecinco en las que claramente se le ven intenciones de 'bajar la marea': «De momento su familia soy yo, su abuelo, su padre, su tía Tamara, pero, todo el que quiera ser su familia, va a ser su familia».

María Rodríguez, mejor conocida como Michu, falleció a los 33 años el pasado 8 de julio dejando huérfana de madre a Rocío, la hija que tuvo con José Fernando Ortega hace nueve años. Desde ese momento empezaron las disputas por la custodia de la niña, debido al prontuario del padre.

Por otra parte, la información que se publicó en los primeros días es que Michu dejó por escrito que su última voluntad con respecto al futuro de su hija es que la custodia fuera atribuida a José Ortega Cano (abuelo de la pequeña), algo a lo que el torero responde que «es necesario actuar con calma y sin decisiones precipitadas». Según contó el periodista Kike Calleja en 'Vamos a ver', José Fernando, hijo de Ortega Cano y padre de Rocío está de acuerdo con la decisión de Michu pues, que la niña esté en Madrid le da la posibilidad de verla cuando pueda salir del centro psiquiátrico en el que se encuentra internado actualmente.

La tía paterna de la niña, Gloria Camila, no está de acuerdo con las declaraciones que ha dado la madre de Michu: «A mí la niña también me dice te quiero tita, o sea que aquí no solo está la tía Tamara, está también la tía Gloria». Sin embargo, también parece insistir en mantener la paz por el futuro de la niña y ha dicho que el enfrentamiento entre familias no es una opción, en especial en este momento delicado y de duelo. «Lo único que me importa es el bienestar de la niña y eso es lo que debería importarnos a todos».

Inma, por su parte dejó muy claro que la niña quiere estar con ella: «Me dice: mamá si me voy a Madrid no voy a poder verte», además aclara que en cuanto a educación se refiere, ella sabe qué es lo mejor para Rocío y que «lo mismo que le enseñen en un colegio de 2000 euros en Madrid, le pueden enseñar en un buen colegio aquí». A lo que Gloria Camila responde serenamente: «Ni Inma, ni nadie lo puede decidir, eso lo tiene que decidir un juez de menores».

Almudena Mendoza, abogada especializada en derecho de familia, contactada por ABC en días pasados, dejó claro que «si por el momento vital en el que se encuentra ahora mismo el padre no puede hacerse cargo de la menor, tendrán que entrar los organismos públicos competentes o instarlo a la familia que le quede a la menor». Además agrega: «Los familiares más cercanos del menor pueden instar el procedimiento que estimen adecuado para reclamar una mayor tutela sobre ellos, en la medida de lo posible».