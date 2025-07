Gloria Camila, tras la muerte de Michu: «Ha sido muy chocante para todos»

El repentino fallecimiento de Michu, expareja de José Fernando y madre de su hija Rocío, ha sacudido por completo a la familia Ortega. La joven, de tan solo 33 años, perdió la vida a causa de una enfermedad cardíaca, dejando tras de sí una profunda tristeza y una complicada disputa familiar por la custodia de su hija de 8 años.

Gloria Camila, hermana de José Fernando, se ha convertido estos días en uno de los principales apoyos para la pequeña. Muy afectada, reapareció este fin de semana en el programa 'Fiesta' para compartir cómo están afrontando esta inesperada pérdida. «Ha sido bastante chocante para todos», confesaba visiblemente emocionada. «Yo, dos días antes, había estado con ella en un concierto. La misma tarde habíamos hablado. Todo iba genial y, de repente…», relató, sin poder contener la emoción.

La colaboradora de televisión quiso dejar claro que, pese a los altibajos que vivieron en el pasado, ambas habían logrado limar asperezas por el bien de la niña. «Se ha criticado mucho que sintiésemos la pérdida... y tengo que decirte que a pesar de todos nuestros roces siempre nos hemos terminado entendiendo. Siempre hemos cedido por el bien de la niña y de todo. Últimamente estábamos muy bien, de decirnos 'te quiero'«, explicó en 'Fiesta'.

Gloria confesó que la situación le trae recuerdos muy dolorosos de su propia infancia tras perder a su madre, Rocío Jurado. «Me da pena y no quiero que pase por lo mismo que yo. Solo nos importa el bienestar de ella, que esté bien y estar para ella», señaló con la voz entrecortada.

GTRES

La muerte de Michu ha abierto una inesperada batalla legal y mediática entre ambas familias por la custodia de la pequeña Rocío. Según ha revelado el periodista Aurelio Manzano, existiría un documento en el que Michu habría dejado por escrito su deseo de que José Ortega Cano, abuelo paterno de la menor, asumiera la custodia si a ella le sucedía algo. Leticia Requejo, en 'TardeAR', corroboró esta versión: «Michu deja por escrito, por si pasaba algo, que la niña se quedaba con Ortega. La niña va a tener una estabilidad y pensar en el bienestar de esa niña que es lo más importante».

Sin embargo, la familia materna no está de acuerdo. Tamara, hermana de Michu, aseguró en dicho programa que la menor debe quedarse con ellas, ya que convivía habitualmente con su abuela materna. «Ella quería que la niña tuviera vínculo con ellos. Era una idea que ella tenía pero que no se llegó a formalizar. Realmente, su voluntad sería con mi madre y que no perdiera el vínculo con la familia del padre. Ahora ellos tienen que ocuparse de esa niña también», defendió Tamara, cada vez más alterada en su intervención televisiva.

La respuesta de Gloria Camila

En 'Fiesta', Gloria también respondió a estas declaraciones de Tamara, mostrando su sorpresa y malestar por la exposición mediática de este asunto en un momento tan delicado. «Si te digo la verdad, estoy alucinando. No me lo esperaba. No era el momento. Estás enterrando a tu hermana y pensando a qué programa ir. Me parece lamentable. No voy a entrar en una guerra, que parece que es lo que quiere. Le dije que me llamase para lo que necesitase», zanjó.

Aseguró además que su hermano, José Fernando, «está roto» por la pérdida de Michu y que solo piensa en poder salir del centro donde se encuentra ingresado para ejercer plenamente como padre. «Está afectado, está mal. Él tiene ganas de ser padre al 100%. Él quiere salir cuanto antes, estar bien. Es su padre», apuntó, dejando claro que el objetivo común de la familia es proteger a la menor.

En medio de la polémica, todos coinciden en algo: lo más importante ahora es el bienestar de la pequeña Rocío, la gran prioridad para ambas familias, aunque cada una tenga su propia visión de cómo garantizarlo.