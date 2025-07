La hermana de Michu se sienta por primera vez en un plató de televisión para arremeter contra los Ortega Cano

Este martes 8 de julio, la vida de Jose Fernando se ha desmoronado por completo después de la muerte de Michu, quien fuera su pareja durante diez años y madre de su hija, Rocío, de tan solo 8 años. La joven falleció en su casa a causa de un problema congénito de corazón por el que fue intervenida en varias ocasiones. El hijo de José Ortega Cano, que se encuentra ingresado en la clínica psiquiátrica San Juan de Dios de Ciempozuelos con un régimen de semilibertad, recibió un permiso especial para despedirse de ella y reencontrarse con su hija.

Con su muerte, Michu deja huérfana de madre a Rocío, cuya custodia supone ahora un quebradero de cabeza para sus familiares pues, su padre se encuentra incapacitado. Ahora «los familiares más cercanos de la menor pueden instar el procedimiento relativo a hacerse con la custodia», explicó para ABC Almudena Mendoza, abogada especializada en Derecho de Familia. «Pero al final decide el juez, a petición de entre otros del Ministerio Fiscal, que interviene en nombre del menor e intentan ser los más justos posible y que quede aunque sea un mínimo vínculo entre padre e hija», añadió.

Horas después de enterrar a Michu, su hermana Tamara atendió a las cámaras de 'TardeAR'. La la joven reconoció que «estaba disgustada» con la actitud de la familia de Ortega Cano: «Pues la verdad, regular. Yo estoy un poco disgustada, porque claro ellos se han ido. Yo creo que lo más eso es que hubiesen estado un poco más de tiempo, también por Rocío. Veo la cosa muy distante», y señaló que durante el tanatorio estaban «ellos por un lado y nosotros por otro. El día anterior sí estuvimos juntos, pero ya después en el tanatorio y eso nada, muy distantes».

Ayer, la joven acudió directamente al plató del programa de televisión para hablar sobre la pérdida de su hermana y los problemas que surgen a partir de ahora con la familia paterna de la pequeña Rocío: «Ellos son los que tienen que ponerse en contacto y ocuparse de esa niña también. Mi hermana era la que vinculaba a la niña. Ellos no se han ocupado de en unas Navidades ir a por la niña, no saben qué les hace falta, ni en qué colegio está. Todo ha sido mi hermana», dijo. Y arremetió duramente contra Gloria Camila: «Nunca se ha ocupado de ella, podría haberse preocupado más. Mi hermana iba a Madrid y le llevaba a la niña. Ahora mi hermana no está. ¿Se va a ocupar Gloria de ella?», sentenció. «Ayer se fue después de enterrar a Michu, tiene exámenes. Yo también estudio, tengo trabajo y una hija. Me estoy preocupando de que la niña siga en el mismo colegio, quién la recoge, si falta algo. No venir e irse de concierto», continuó.